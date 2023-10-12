Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в нижней палате российского парламента прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина о продаже валютной выручки.

По её словам, никаких противоречий между позицией регулятора, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом главы государства об этом нет, передаёт РИА Новости.

«Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе», – ответила руководитель Банка России на вопрос депутатов о том, как соотносится позиция ЦБ, который долгое время выступал против возврата обязательства по продаже валютной выручки, и вчерашним указом Путина.

Она, в частности, отметила, что вводимые ограничения носят временный характер, а в течение действия регулирования будет проводиться мониторинг эффективности меры.

Кроме того, Набиуллина напомнила, что в январе-августе текущего года крупнейшие экспортеры продавали 87% своей валютной выручки, при этом значительная часть экспортных контрактов – 40% – уже в рублях. Также глава регулятора обратила внимание на то, что фундаментальным для курса рубля остается динамика текущего счёта.

Как ранее писал «Эксперт», 11 октября Путин подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортеров продавать выручку в иностранной валюте, получаемую по внешнеторговым договорам.

Данная мера вводится на шесть месяцев и касается 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

На этих новостях на старте валютных торгов на Мосбирже рубль пошёл вверх к доллару и евро. Так, «американец» опускался ниже 97 руб., а «европеец» торговался ниже 103 руб., что произошло впервые с 29 сентября.