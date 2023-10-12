США обескуражены ценами на российскую нефть

Глава американского Минфина Джанет Йеллен считается одним из отцов, вернее, матерей ценового потолка на российскую нефть, введенного Большой семеркой и Евросоюзом на уровне 60 долларов за баррель. Естественно, она высокого мнения о своем детище и неоднократно заявляла об его высокой эффективности несмотря на данные, говорящие об обратном. Однако сейчас, похоже, лопнуло и ее терпение, и она вместе с остальными авторами заговорила об его низкой эффективности и внесении изменений. 60 долларов были выбраны, конечно, не случайно. По мнению авторов ценового потолка, именно такая цена была идеальной, по крайней мере, на конец прошлого года для выполнения двух главных задач ценового потолка: с одной стороны, ограничить доходы российского бюджета, а с другой, оставить российским нефтяникам немного прибыли, чтобы они не ушли с рынка и не спровоцировали резкий скачок цен на нефть из-за резкого падения предложения.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения Джанет Йеллен, стали индийские нефтеперерабатывающие завода (НПЗ) и компании, которые, согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии, покупали в августе нефть у России в среднем по 86 долларов за баррель. На данный момент, превышение ценового потолка G7 в размере 26 долларов за баррель является самым крупным за все 10 месяцев действия ограничений (с 5 декабря 2022 года).
В третьем квартале на нефтяном рынке наблюдалось ралли, которое было вызвано ограничениями добычи нефти, добровольно принятыми лидерами соглашения ОПЕК+: Саудовской Аравией и Россией. Эксперты объясняют низку эффективность ценового потолка несоблюдением его условий – Россия и недобросовестные (по мнению коллективного Запада) трейдеры, к которым относятся и индийские нефтепереработчики, ставшие в прошлом году одними из главных покупателей российской нефти, нашли много лазеек в механизме и научились его обходить. Джанет Йеллен недавно предупредила, что США готовят меры по усилению механизма в отношении тех, кто при помощи всевозможных уловок пытается его обойти. При этом она объяснила в интервью Wall Street Journal, что механизм довольно сложный и действовать необходимо крайне осторожно.
Бывший высокопоставленный сотрудник Минфина США Бен Харрис, один из разработчиков ценового потолка Большой семерки, уже предложил план действий. Не вдаваясь в подробности, он заключается в том, чтобы, с одной стороны, поднять физический размер потолка, т.е. разрешить покупать российскую нефть не по 60 долларов за баррель, а дороже; а с другой, закрыть все лазейки, позволяющие обходить механизм.
Глава и основатель Vanda Insights Вандана Хари считает, что в низкой эффективности ценового потолка виноват поставщик, т.е. Россия, а не индийские НПЗ. Она обращает внимание на то, что ряд индийских банков отказались проводить эти транзакции, потому что в них превышен ценовой потолок, но их заменили более «смелые» финансисты, которых не пугает перспектива попасть под санкции. Кстати, один из методов обхода потолка и санкций, популярный в последнее время, это торговля не за доллары, а за дирхамы ОАЭ.