США обескуражены ценами на российскую нефть

Глава американского Минфина Джанет Йеллен считается одним из отцов, вернее, матерей ценового потолка на российскую нефть, введенного Большой семеркой и Евросоюзом на уровне 60 долларов за баррель. Естественно, она высокого мнения о своем детище и неоднократно заявляла об его высокой эффективности несмотря на данные, говорящие об обратном. Однако сейчас, похоже, лопнуло и ее терпение, и она вместе с остальными авторами заговорила об его низкой эффективности и внесении изменений. 60 долларов были выбраны, конечно, не случайно. По мнению авторов ценового потолка, именно такая цена была идеальной, по крайней мере, на конец прошлого года для выполнения двух главных задач ценового потолка: с одной стороны, ограничить доходы российского бюджета, а с другой, оставить российским нефтяникам немного прибыли, чтобы они не ушли с рынка и не спровоцировали резкий скачок цен на нефть из-за резкого падения предложения.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Джанет Йеллен, стали индийские нефтеперерабатывающие завода (НПЗ) и компании, которые, согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии, покупали в августе нефть у России в среднем по 86 долларов за баррель. На данный момент, превышение ценового потолка G7 в размере 26 долларов за баррель является самым крупным за все 10 месяцев действия ограничений (с 5 декабря 2022 года).