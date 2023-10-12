Нефть прикрыла гэп перед рывком

Подскочив с гэпом почти в $4 в первую секунду азиатских торгов 9 октября, декабрьский фьючерс на нефть Brent затем в течение чуть более часа пролетел с $87,36 до $89 за баррель. Но на этом все и закончилось. Выше круглой цифры находилось мощное техническое сопротивление, еще недавно – на пути вниз от $97,69 – служившее сильной поддержкой.

Статья по теме: Акции «нефтянки» удивили на фоне динамики нефти

Вынужденное покрытие «шортов» на новостях о конфликте Израиля и ХАМАС, прогремевших в выходные, обеспечило короткий мощный рывок, но на более серьезный рост этого топлива не хватало. Медведи вышли, но и быки вступать в игру не спешили – и для тех, и для других ситуация представлялась предельно туманной.

И отметка $89 так и осталась максимумом недели, а цены, откатившись поначалу ближе к $86, затем перешли к колебаниям вокруг $88. Аналогичную динамику, но с цифрами на пару долларов ниже, демонстрировал и другой маркерный сорт нефти – WTI.

Статья по теме: Нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке, растут золото и доллар

Но на рынке есть старое поверье о том, что все гэпы однажды закрываются (надо только потерпеть), которым некоторые и утешаются на пути к маржин-коллам. На этот раз оно сработало, причем особо ждать даже и не пришлось – уже вчера движение вниз возобновилось и даже ускорилось. Brent в моменте теряла 2,8%, откатившись до $85,23, а WTI падала на 3,3% до $83,14.

Учитывая то, что максимумом пятницы для последней была цифра $83,28, а для североморской смеси – $84,95, гэп можно считать практически закрытым. Но без новостных поводов примета едва ли сработала бы так же хорошо.

Ими стали признаки того, что влияние войны на поставки нефти останется ограниченным. Падение цен ускорилось после того, как New York Times сообщила, что, по данным разведки США, Иран был удивлен нападением ХАМАС на Израиль.

Это, на взгляд рынка, снизило вероятность как новых санкций в отношении исламской республики, так и втягивания ее или других арабских государств в конфликт. Тем более и Саудовская Аравия уже заявила, что работает с региональными и международными партнерами для предотвращения эскалации. При этом она дала понять, что приложит усилия для стабилизации нефтяного рынка.

«Такие скачки часто приводят к коррекционным движениям, заполняющим большой разрыв в ценах, прежде чем можно будет начать новый тренд, – цитировал вчера Bloomberg старшего вице-президента BOK Financial Securities Деннис Кисслера. – Трейдеры будут продолжать следить за войной и возможностью новых санкций в отношении Ирана, что будет способствовать росту цен на нефть».

Но удар по нефтяным ценам неожиданно нанесла и американская статистика. Индекс цен производителей США вырос в сентябре на 0,5%, хотя аналитики прогнозировали 0,3%. И несмотря на последние «голубиные» заявления ФРС, это объективно повышает вероятность нового подъема ставки, создавая перспективы удара по спросу.

Однако здесь очень многое будет зависеть как от будущей статистики, так и от развития ситуации на Ближнем Востоке. Повлиять на решения ФРС могут даже и сами цены на нефть, что только запутывает ситуацию. Пока же ни быки, ни медведи по-прежнему не готовы делать серьезные ставки – все смотрят на сектор Газа.

«Волатильность возросла, но ценовое движение на самом деле было довольно приглушенным – 3 доллара это не так уж и значительно, так что на рынке затихает какая-либо реальная активность, – говорил вчера Reuters замгендиректора сырьевого трейдера Mercuria Магид Шенуда. – Но существует высокая вероятность того, что ситуация на Ближнем Востоке обострится, и если это действительно произойдет, то, думаю, мы сможем увидеть 100 долларов за баррель».