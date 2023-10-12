Новак заявил, что ожидает рекордного спроса на нефть в 2023 году

Показатели по росту спроса на нефть в текущем году могут оказаться рекордными.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным, если не учитывать период восстановления после ковида», — заявил вице-премьер.

Он уточнил, что прогнозы по приросту составляют около 2,4 млн баррелей в сутки. «И это, по оценкам экспертов продолжится, и к 2030 году общее потребление в мире составит 116-118 млн баррелей в сутки», — добавил Новак. По словам чиновника, это значит, что в нынешних условиях рост потребления необходимо обеспечивать инвестиционными ресурсами.

Добыча нефти в России по итогам года составит 527 млн т, сообщил Александр Новак. «В прошлом году было 535 млн тонн — на 2% больше. В этом году мы добудем примерно 527 (млн тонн)», — сказал он, пояснив, что сокращение на 8 млн т (1,5%) связано «лишь с нашими взаимодействиями в рамках ОПЕК+», при том что по факту потенциал у РФ гораздо выше. «Есть свободные мощности, есть уже российские технологии», — подчеркнул зампред правительства.

Новак отметил, что пока рынок сдержанно оценивает риски для нефтяного рынка, связанные с обострением палестино-израильского конфликта. «Конечно такие конфликты влияют на оценки рынка, и те же котировки на бирже оценивают риски. Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые в том числе мы видим в конфликте, который развивается на Ближнем востоке. Если цены будут выше, значит, риски выше. То есть, пока, наверное, риски не сильные, и так оцениваются рынком», — сказал вице-премьер.

Россия в апреле обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+. Ограничение будет действовать до конца 2024 года. Также РФ пошла на добровольное снижение поставок нефти на мировой рынок с 1 августа в размере 500 тыс. баррелей в сутки; в сентябре принято решение произвести сокращение на 300 тыс. — базой для этого, как пояснил Новак, является средний уровень экспорта в мае-июне.