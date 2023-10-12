Новый завод «Рота-Агро» в Подмосковье на 6 т молочной продукции в сутки заработает в декабре

Агрохолдинг «Рота-Агро» готовится запустить в конце 2023 года производство на новом заводе в Ленинском городском округе Московской области.

Предприятие будет выпускать твердые сыры, камамбер и прочую молочную продукцию, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, в настоящий момент на заводе идет внутренняя отделка помещений; в ближайшее время начнется монтаж оборудования, а в декабре планируется завершить строительство и приступить к пусконаладке технологического оборудования. «В предприятие вложат более 1 млрд рублей инвестиций. В сутки завод будет производить около 6 тонн сыров и молочной продукции», — рассказал чиновник.

В министерстве отметили, что по итогам 2022 года объем производства сыра в Московской области составил 81,4 тыс. т.

Уточняется, что «Рота-Агро» реализует проект на собственной площадке; проект обеспечит работой около 70 человек.

На сайте компании сообщается, что на сегодня холдинг ежемесячно производит до 15 т твердых, полутвердых и мягких сыров из коровьего, овечьего и козьего молока по оригинальным французским, итальянским и испанским технологиям. В течение двух лет «Рота-Агро» планирует нарастить производство сыра в 10 раз.

Новое предприятие возводится на территории индустриального парка «Горки-1». Собственные инвестиции агрохолдинга в проект составят около 850 млн. руб. Поставка готовой продукции будет осуществляться во все регионы России.