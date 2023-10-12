ОДК создаст «умную» систему управления производством на основе Big Data

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») разрабатывает систему управления производством «Умный цех» на основе Big Data и промышленного интернета вещей.

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Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Проект реализуется в рамках подготовки крупносерийного производства двигателей ПД-8 для авиалайнеров SJ-100», — указывается в сообщении.

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Подчеркивается, что цифровизация мощностей обеспечит рост производительности за счет повышения эффективности работы оборудования и персонала. Платформа, в которую интегрированы свыше 20 информационных систем, регистрирует оператора, выдает сменное задание, фиксирует состояние и загрузку оборудования, отображает текущее и расчетное время изготовления деталей или сборки узлов, наличие материалов и качество продукции.

Уточняется, что «Умный цех» хранит, структурирует и анализирует большие объемы производственных данных; система контролирует обеспеченность заказа перед запуском и сроки исполнения. «Также активно используется инструмент анализа качества нормативно-справочной информации, поступающей в платформу. Руководитель получает действенный инструмент управления в виде 10 витрин данных по основным цеховым процессам, по каждому из которых сформировано от 7 до 14 аналитических панелей для выработки управленческих решений», — говорится в пресс-релизе.

Пилотной площадкой для внедрения инновационной системы стал рыбинский «ОДК-Сатурн», который до 2030 года должен произвести около 300 силовых установок ПД-8 для импортозамещенного SJ-100, отметил директор по цифровой трансформации «Ростеха» Андрей Комаров. «К платформе уже подключено производство лопаток, в дальнейшем к ней будут подключены все 23 цеха предприятия, которые будут работать в едином цифровом пространстве», — приводятся слова Комарова.

Презентация проекта состоялась в ходе демо-дня индустриального центра компетенций «Двигателестроение», проходящего 12 октября в Москве в рамках 15-летия ОДК.