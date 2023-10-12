Открытие II Фестиваля КАРО.Арт

Гостей Фестиваля КАРО.Арт, который проходит в Москве с 10 по 15 октября, ждет яркая и насыщенная программа: современное авторское российское и зарубежное кино, классика мирового кинематографа и встречи с деятелями культуры, искусства и науки. В программе фестиваля – семь направлений: «Новое кино Италии», «Остров Русский», «Каннские премьеры», «Классика», «Эко», «Эксперимент» и «Короткий метр». Всего в шести залах «Октября» пройдёт более 35 показов и встреч.

Открыла фестиваль российская премьера фильма-номинанта каннской «Золотой пальмовой ветви» «Химера» итальянского режиссера и мастера «магического неореализма» Аличе Рорвахер от прокатной кинокомпании Кино.Арт.Про. В главных ролях — легендарная Изабелла Росселлини и Джош О’Коннор.

В программе фестиваля российская премьера фильма-победителя Канн «Анатомия падения» (реж. Жюстин Трие, 2023), «Омен» (реж. Балоджи, 2023), «В паутине» (реж. Ким Чжи-ун, 2023), «Следующая жертва» (реж. Чон Джу-ри, 2022) и отреставрированная классика: «Долина Авраама» патриарха португальского кинематографа Мануэла де Оливейра, впервые в России в формате 4К будет показан отреставрированный сборник «Возвращение к разуму» сюрреалиста Ман Рэя, музыку к которому написал Джим Джармуш.

В программе «Остров Русский» — московские и несколько мировых премьер российских фильмов: «Блажь» (реж. Ильи Поволоцкий), «Отпуск в октябре» (реж. Роман Михайлов), «Вверх, вниз» (реж. Андрей Сильвестров), «Лови ночь» (реж. Прокопий Бурцев), «Крецул» (реж. Александра Лихачева), «Свет» (реж. Антон Коломеец), «Русские сны» (реж. Антон Елисеев), «Лиссабон» (реж. Светлана Филиппова), «Я твой бог: криками на бэках» (реж. Артур Комиссаров), «Год рождения» (реж. Михаил Местецкий).

Закроет московскую программу фестиваля оригинальное и новаторское произведение Александра Сокурова, его новый фильм «Сказка». После показа состоится встреча с Александром Сокуровым.