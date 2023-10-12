«Почта России» начала принимать посылки через курьеров

«Почта России» запустила в городах с населением от 500 тыс. человек сервис отправки посылок из дома. Отправление оформляется и оплачивается через сайт или мобильное приложение, затем его забирает курьер и отвозит в почтовое отделение, сообщает пресс-служба компании.

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«Воспользоваться услугой просто: упакуйте посылку, а также предварительно оформите и оплатите отправление на сайте или в мобильном приложении почты. Бланк можно распечатать перед приездом курьера, а если нет принтера — просто написать трек-номер на упаковке», — уточнили в «Почте России».

Там также пообещали, что весь процесс от вызова курьера до приема посылки в отделении займет около 40 минут. После обработки отправления на электронный адрес, оставленный при регистрации, поступит письмо с уведомлением о приеме и ссылкой на электронный чек.

«За последние годы мир сильно изменился: люди привыкли к качественной курьерской доставке "по клику" с прозрачными условиями. Мы отслеживаем и учитываем предпочтения клиентов. Теперь они могут не только получать, но и отправлять посылки, не выходя из дома», — отметил руководитель департамента по развитию продуктов «Последней мили» Сурен Аракелян.

Сервис срочной доставки посылок из отделений «Почта России» запустила в 2022 году.

