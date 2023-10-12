Профессор Евстафьев рассказал шокирующую правду о том, кто разжигает конфликт на Ближнем Востоке

Дмитрий Евстафьев – российский политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия, кандидат политических наук – прокомментировал жестокость арабо-израильского конфликта, рассказав шокирующую правду о том, кто разжигает войну на Ближнем Востоке.

По словам профессора Института медиа Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, сейчас весь мир наблюдает очень «грязную войну», которая ведётся в том числе и с применением огромного количества информационных вбросов и откровенных фейков, передаёт «Военное дело».

«Для меня очевиден во многих вещах и информационных вбросах почерк режиссеров Бучи, той самой киевской якобы «резни», которую Запад пытался повесить на Россию, – подчеркнул он. – Причём этот почерк я вижу с обеих сторон. Там с обеих сторон информационная война запредельно грязна».

При этом политолог убеждён, что войну на Ближнем Востоке разжигают те же люди, которые занимались аналогичным против России после начала спецоперации на Украине.

«Там даже структура сюжетов такая же. У одних сотни убитых детей в одном доме, у других обезглавленные младенцы в кибуце… Это все тоже самое, что и Буча, только умноженное на три», – профессор Евстафьев.

Как ранее писал «Эксперт», экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на ход специальной военной операции на Украине.