Путин предписал экспортерам 43 групп компаний продавать валютную выручку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортеров продавать выручку в иностранной валюте, получаемую по внешнеторговым договорам. Мера вводится на шесть месяцев и касается 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Согласно документу, вводятся три основных нововведения. Первое – сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок. Второе – вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования», — уточнили в кабмине.

По словам первого зампреда правительства Андрея Белоусова, основная цель данной меры – создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и предотвращения спекуляций. Вице-премьер также выразил надежду, что вводимые обязательства «не станут обременительны для добросовестных участников рынка».

