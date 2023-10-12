Репатриация валюты поддержит рубль

Причина девальвации все же была не в «плохом» соотношении экспорта и импорта, а в проблемах с притоком валюты в страну. так, в последние месяцы профицит счета текущих операций вырос почти вдвое — в третьем квартале 2023 года он достиг 16,6 млрд долларов против 9,6 млрд долларов кварталом ранее. Накопленный за 9 месяцев он составил 40,9 млрд долларов. Банк России практически в каждом своем аналитическом отчете указывает, что все проблемы рубля связаны с торговым балансом. Но последний устойчив уже несколько кварталов, чего нельзя сказать про российский рубль. Получается, коллапс отечественной валюты происходил на фоне крепкого профицита СТО — что-то не складывается.

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Профицит улучшился благодаря росту торгового баланса, который увеличился на 3 млрд долларов за третий квартал — до 30,2 млрд долларов. СТО и сальдо торгового баланса в сентябре достигли максимума с начала года за счет увеличения стоимостного объема экспорта (в сентябре 38,2 млрд долл против 36,4 млрд долл в августе и 31,5 млрд долл в июле), объясняет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». «Главным фактором стало повышение мировых цен на нефть в сентябре до рекордных значений с начала года и сокращение ценового дисконта российской экспортной нефти до минимума с вступления в силу потолка цен. По данным Минфина, средняя цена нефти Urals в сентябре превысила 83 долл./барр. Объемы импорта товаров относительно стабильны и держатся около 25 млрд долл в месяц», — рассказывает Беленькая.





В ЦБ повышение профицита объясняют тем, что компании снизили выплаты дивидендов в пользу нерезидентов.

На самом деле, проблема рубля кроется в дефиците валюты на внутреннем рынке, о чем «Эксперт» писал еще в августе. Действительно: экспорт товаров стабилен: он вырос на 2,2 млрд долларов с 1 по 3 квартал 2023 года. Сейчас он составляет 106,1 млрд долларов. При этом, экономист Дмитрий Полевой указывает, что продажи валюты экспортерами к валютной части экспорта упали с 55-75% во 2 полугодии 2022 года до примерно 35-45% в 2023 году. Тот факт, что проблема кроется в поступлениях валюты, подтверждает и новый указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, который 11 октября подписал Владимир Путин. По новым правилам 43 группы компаний ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства должны будут в течение следующих 6 месяцев репатриировать валютную выручку. Новый указ улучшит предложение валюты на рынке и позволит рублю укрепиться. Валютные торги на Мосбирже утром открылись трехпроцентным гэпом вниз по паре доллар/рубль расчетами «завтра».

