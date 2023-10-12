Росатом создаст установку для получения электричества из водорода

Разработкой технологии занимаются специалисты Государственного научно-исследовательского и проектного института редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет им. Н.П. Сажина», входит в научный дивизион ГК «Росатом»). Уже известно, что установка будет состоять из российских среднетемпературных твердооксидных топливных элементов. В качестве топлива будут подаваться два газа, выполняющие роль восстановителя и окислителя. На данном этапе это водород и кислород.

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«Водородная энергетика обоснованно считается одним из самых перспективных направлений зеленой энергетики. При сгорании водорода остается только вода, при полном отсутствии выбросов парниковых газов. Соответственно, и углеродный след водородных электростанций и двигателей минимален. Дело за малым — научиться наиболее эффективно производить и хранить водород в нужных объемах. Вот как раз над этим мы и работаем с нашими партнерами. Уже создан ряд функциональных материалов. Сейчас мы находимся на этапе отработки технологии изготовления первой ячейки топливного элемента», — рассказал руководитель проекта Илья Волков.

Технология предназначена для применения в различных видах транспорта, в стационарных энергоустановках для объектов, удаленных от линий электропередач, — вышек сотовой связи, метеорологических станций и дата-центров. Также она позволит сделать домохозяйства, расположенные в суровой природно-климатической зоне, независимыми от подключения к линиям электропередач и позволит им получать электроэнергию и тепло одновременно, при меньших затратах. Такие энергоустановки на 15% более эффективны, чем традиционные электрогенераторы на жидких углеводородах.

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Ориентировочно в 2025 году на базе новой технологии будет открыто мелкосерийное производство топливных элементов для испытания водородных станций в реальных условиях.

Проект реализуется в сотрудничестве с частным учреждением по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации», Институтом химии твердого тела УрО РАН, Институтом черной металлургии им. И.П. Бардина и Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева.