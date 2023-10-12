Россия и Китай заключат новые соглашения во время предстоящего визита Путина в Пекин

Москва и Пекин работают над возможностью заключения новых договорённостей в экономической сфере во время запланированного визита президента РФ Владимира Путина в столицу КНР, где у него состоится встреча с Си Цзиньпином.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Руденко.

«Мы работаем над такими договоренностями», – сказал дипломат, отвечая на вопрос готовятся ли новые договорённости между Москвой и Пекином к планируемому визиту Путина в Китай.

Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Китай на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что даты визита Путина в Китай уже определены. Ожидается, что президет РФ примет участие в форуме «Один пояс – один путь», который состоится в Пекине 17-18 октября.

