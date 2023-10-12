Россия получила от нефтяного экспорта крупнейшую за год выручку

Россия в сентябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,6 млн б/с, и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года — в размере $18,8 млрд, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

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«Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд долларов и достигли самого высокого уровня с июля 2022 года благодаря сочетанию роста общих объемов (+460 тысяч баррелей в сутки в месячном исчислении) и повышения средневзвешенных цен на российскую нефть (+$8 за баррель в месячном исчислении) и нефтепродуктов», — сообщили в МЭА.

В отчете агентства уточняется, что экспорт сырой нефти увеличился на 250 тыс. б/с, и доходы от поставок нефти выросли сильнее (на $1,5 млрд), чем от поставок нефтепродуктов.

По данным МЭА, Китай и Индия по-прежнему покупают большую часть российской нефти. Так, например, экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тыс. б/с.

