Российские военные улучшили положение на Южно-донецком направлении — Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение на Южно-донецком направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" улучшено тактическое положение в районах Новомихайловки и Червоное. В ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко. Сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского», — сказал Чехов.

По его словам, огнем артиллерии уничтожены склады боеприпасов противника в районах Урожайного и Старомайорского. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены буксируемые гаубицы М777 в Катериновке, гаубица «Мста-Б» в Новодаровке, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и буксируемая гаубица FH70 в Темировке.

«В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку М109 и два минометных расчета. Ударами авиации поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Старомайорского и Урожайного», — цитирует офицера агентство.