Рубль заметно укрепился на новостях о продаже валютной выручки

Курс рубля резко пошел вверх на старте валютных торгов на Московской бирже, отыгрывая подписанный накануне поздно вечером президентский указ о введении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Курс доллара опускался ниже 97 рублей, евро — ниже 103 рублей впервые с 29 сентября.

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По данным на 07:00 мск, курс доллара терял 3,74%, опускаясь до отметки 96,45 рубля, юань снижался на 2,04%, до 13,429 рубля. К 07:01 мск евро достигал 102,59 рубля (-3,66%).

В 09:35 мск доллар торговался по 97,08 рубля, евро — 103,34 рубля.

Банк России установил на 12 октября официальный курс доллара на уровне 99,98 рубля, курс евро — на уровне 105,95 рубля, юаня — 13,7 рубля.