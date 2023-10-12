Рынок акций: огласите весь список, пожалуйста!

После утренних распродаж долларов, вызванных решением президента РФ Владимира Путина ввести обязательную продажу валютной выручки, активность валютных трейдеров поутихла. Без дополняющих указ президента решений правительства пока непонятно, до какой величины курс рубля может укрепиться в дальнейшем.

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«Вчера было сказано, что будет обнародован список 43 компаний из 6 отраслей, попавших под указ. Но не было сказано, какую долю выручки они будут обязаны репатриировать. А это ключевой вопрос, он будет напрямую влиять на поддержку рубля», — рассуждает руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Тем не менее, в течение дня на пике пара доллар-рубль сумела даже «проколоть» отметку 96,5, которая является сильной технической поддержкой. Но сейчас при принятии решений относительно покупки или продажи рубля не следует особо полагаться на технический анализ. Реальные продавцы и покупатели валюты его полностью игнорируют, а отечественные спекулянты слишком слабы, чтобы сильно повлиять на курс.

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При этом существенно, до максимума с середины сентября, выросли обороты торгов валютами. В частности, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было совершено сделок более чем на 140 млрд руб., что на 40-50% выше уровня прошлой недели.

С одной стороны, это говорит о том, что некоторые экспортеры увеличили продажу долларов и юаней по очень комфортному для них курсу. С другой же — явно видно, что спрос на валюту присутствует, и довольно серьезный.

О дальнейших перспективах российской валюты можно будет рассуждать лишь после объявления параметров ужесточения валютного контроля. Но большинство экспертов ждет роста курса рубля.

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В частности, Глава Сбера Герман Греф сегодня заявил: «В целом мы ожидаем все-таки стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе, как нам представляется, в районе 90 рублей за доллар».

В четверг «россиянин» подорожал на 2,8%.

Рынок акций успел отыграть указ президента вчера вечером примерно 2-процентной просадкой Индекса Мосбиржи 2. Но сегодня с утра многие участники торгов решили, что вечерние распродажи были избыточными, и стали откупать акции назад.

Во многом этому способствовала нефть, которая на азиатских торгах дешевела на полпроцента, но с открытием европейских торговых площадок перешла к уверенному росту. К российскому закрытию за баррель давали около $86,7, что на процент больше, чем вчера в полночь.

Но именно в нефти кроется дальнейшая угроза росту рынка акций. Проблема заключается в том, что недельные запасы нефти в США оказались просто отвратительными – показатель вырос сразу на 10,2 млн баррелей, в то время как консенсус прогноз предполагал +0,5 млн.

К этому стоит добавить, что резко, на 300 тыс баррелей в сутки, в Штатах выросла добыча, составив исторически рекордные 13,2 млн б/с.

Нефть пока стойко держит этот удар, но не исключено, что начнет снижаться в ближайшие часы.

Но сегодня трейдеры активно покупали нефтяные акции, лучшей среди которых стала бумага «Лукойла» (+2,7%). Здесь драйвером роста продолжает оставаться идея, что «Лукойл» все-таки получит разрешение властей на выкуп своих акций у недружественных нерезидентов.

Еще больше выросли акции Московской биржи, взлетевшие на 4,1%. От эмитента ждут очень высоких финансовых результатов из-за роста числа участников торгов, а также повышения ставок денежного рынка, что увеличит доходы от размещения свободных средств клиентов. Рост же волатильности рубля и оборотов торгов по нему лишь усиливает позитивные ожидания.

В целом же Индекс Мосбиржи закрылся снижением на 0,6%, продолжая оставаться в середине боковика 3000-3300 пунктов. Дальнейшее укрепление курса рубля будет способствовать движению индикатора к нижней границе указанного диапазона, считают многие аналитики.

Очередную попытку развернуться вверх продемонстрировал облигационный рынок. В четверг Индекс Мосбиржи гособлигаций взлетел на огромные для него 0,6%. Последний раз такой сильный рост этого индикатора наблюдался год назад.

Укрепление курса рубля всегда повышает интерес к вложениям в долговые инструменты в национальной валюте. К тому же это несколько снижает вероятность повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании.

