Сбер протестирует воздушный дрон для быстрой доставки грузов

Сбер, который уже тестирует беспилотный наземный электротранспорт, планирует запустить также воздушные беспилотные средства для доставки грузов.

Об этом в ходе выступления на Российской энергетической неделе рассказал председатель правления банка Герман Греф, передает ТАСС.

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«Максимально быстрая доставка грузов и всевозможных покупок, использование современных средств доставки — мы будем пилотировать не только грузовой беспилотный транспорт наземный, он уже пилотируется, электрический, естественно, но и беспилотный транспорт воздушный. Все направлено на максимальное удобство людей», — сказал он.

В июне разработчик технологии автономного вождения «Сберавтотех» и ведущий российский грузоперевозчик Globaltruck запустили беспилотные перевозки по трассе М-11«Нева». Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» перевозят грузы по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева», в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.