У ОПЕК неожиданно исчез опасный конкурент из США

Продолжавшаяся последние годы необъявленная война между ОПЕК и независимыми сланцевыми компаниями закончилась полной победой нефтяного картеля. Победу ОПЕК принесли достачно неожиданно крупные нефтегазовые компании, которые сейчас просто поглощают одного за другим всех крупных, средних и мелких сланцевиков. Об их поражении несмотря на то, что формально точка в затянувшемся противостоянии будет поставлена лет через пять, заявил бывший глава крупной сланцевой компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд. Официально объявив о продаже Pioneer, крупнейшего независимого оператора в Пермианском бассейне, за 59,5 млрд долларов Exxon Mobil Corp., он добавил: «Сланцевые компании не в состоянии самостоятельно выжить в долгосрочной перспективе. Им приходится объединяться, консолидироваться и входить в состав диверсифицированных компаний».
После исчезновения последних сланцевых компаний исчезнут и многочисленные проблемы Саудовской Аравии и остальных членов ОПЕК, которые им много лет доставляли независимые сланцевики. И в первую очередь, контроль над уровнем добычи нефти вернется к членам ОПЕК и крупнейшим нефтегазовым компаниям. Кстати, поражение сланцевиков не означает, что они слабы. Просто нефтегазовые гиганты, так называемые «мейджоры»: ВР, Chevron, Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, TotalEnergies и ConocoPhillips, намного крупнее и сильнее.
Прошлый год выдался для всех нефтяников очень удачным, но сланцевики при этом резко изменили приоритеты в расходах: они больше не вкладывают все имеющиеся в наличии средства в бурение новых скважин и добычу все новых и новых миллионов баррелей в день. Сланцевики уже второй год несмотря на громкие призывы из Белого дома не торопятся резко увеличивать добычу несмотря на высокую цену нефти. Сейчас они направили очень значительную часть прибыли на выплату дивидендов своим акционерам, не один год жаловавшимся на низкие доходы. Отказ от наращивания объемов добычи они объясняли не столько требованиями акционеров, сколько снижением производительности скважин и истощением участков и месторождений. У каждой сланцевой компании были свои причины не слушать Белый дом и президента Байдена, которые требовали от них качать как можно больше «черного золота», чтобы сбить на него цены. В общем, можно сказать, что в целом сланцевики стали осторожнее и бережливее.
Естественно, в таких условиях на нефтяном рынке США началась консолидация. У Exxon, купившего Pioneer, к примеру, в планах добывать на Пермианском месторождении к 2025 году не меньше 1 млн бар./д. В компании правильно оценили ситуацию и решили, что практичнее и экономичнее достичь этой цели не покупкой новых участков и бурением новых скважин, а покупкой целых сланцевых компаний. Приобретение Pioneer увеличит его добычу в Пермианском бассейне на 700 тыс. бар./д.
С Exxon в этом вопросе, похоже, полностью согласны его конкуренты Chevron и ConocoPhillips, которые тоже имеют значительное присутствие в Пермиане. Они тоже сейчас лихорадочно ищут сланцевые компании для приобретения, но так же, как сланцевики, не горят желанием резко наращивать добычу нефти.
Вместо сотен маленьких независимых компаний, которые никого не слушали и качали на пике сланцевой революции сколько хотели нефти. Chevron, правда, довольствуется средними и маленькими сланцевыми компаниями. В начале 2023 года он заинтересовался Occidental, но затем передумал и вновь вернулся к небольшим компаниям. WSJ называет это время «эрой мегасделок», которая полностью изменит нефтяной сектор и станет одним из последних шагов на пути взросления сланцевого сектора.