У ОПЕК неожиданно исчез опасный конкурент из США

Продолжавшаяся последние годы необъявленная война между ОПЕК и независимыми сланцевыми компаниями закончилась полной победой нефтяного картеля. Победу ОПЕК принесли достачно неожиданно крупные нефтегазовые компании, которые сейчас просто поглощают одного за другим всех крупных, средних и мелких сланцевиков. Об их поражении несмотря на то, что формально точка в затянувшемся противостоянии будет поставлена лет через пять, заявил бывший глава крупной сланцевой компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд. Официально объявив о продаже Pioneer, крупнейшего независимого оператора в Пермианском бассейне, за 59,5 млрд долларов Exxon Mobil Corp., он добавил: «Сланцевые компании не в состоянии самостоятельно выжить в долгосрочной перспективе. Им приходится объединяться, консолидироваться и входить в состав диверсифицированных компаний».

После исчезновения последних сланцевых компаний исчезнут и многочисленные проблемы Саудовской Аравии и остальных членов ОПЕК, которые им много лет доставляли независимые сланцевики. И в первую очередь, контроль над уровнем добычи нефти вернется к членам ОПЕК и крупнейшим нефтегазовым компаниям. Кстати, поражение сланцевиков не означает, что они слабы. Просто нефтегазовые гиганты, так называемые «мейджоры»: ВР, Chevron, Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, TotalEnergies и ConocoPhillips, намного крупнее и сильнее.