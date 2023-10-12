Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Белгороде

Оперативные службы после атаки украинского беспилотника извлекли из-под завалов дома в Белгороде тела трех погибших, в том числе ребенка.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелое для нас всех утро. Ночью, предварительно, в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок», — написал Гладков.

Он добавил, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Мужчина в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей; у раненой женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказывают помощь, врачи делают все возможное, чтобы их спасти.

Глава региона уточнил, что из-за падения обломков дрона полностью разрушен один жилой дом, еще два частично повреждены. Повреждения получили также три легковых автомобиля.

По словам Гладкова, что в городе в связи с трагедией изменят график проведения ряда мероприятий.

Ранее Гладков проинформировал, что в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу, из-за падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.