Увеличены мощности по выпуску инновационных термофасадов

Хабаровская компания «Ген-Компетент», производитель фасадных термопанелей из высокопрочного бетона, запустила новую линию, более чем втрое увеличив мощности своего предприятия — с 10 тыс. до 35 тыс. плит в месяц. Модернизация стоила компании более 34 млн рублей, и помог ее осуществить льготный заем на 16,5 млн рублей, предоставленный региональным Фондом развития промышленности.



Компания занимается панелями из фибробетона — современного материала, сравнимого по прочности с натуральным камнем — с 2018 года, и она единственная в России, кто делает плиты размером до 3 м, поставляя их по всей стране, а также экспортируя в Казахстан — для отделки фасадов, цоколей и заборов различных зданий и сооружений.



При этом «Ген-Компетент» пошел дальше принятых в отрасли показателей прочности фибробетона и запатентовал собственную разработку. Речь идет об использовании стекловолокна в качестве микроарматуры при заливке раствора в формы. По словам акционера компании Ивана Борцова, стекловолокно дает большую прочность плите, чем обычная фибра из стальной проволоки, к тому же, в отличие от проволоки, оно не ржавеет и после усадки плиты почти не дает трещин.



Благодаря этому нововведению хабаровский производитель гарантирует, что его плита не осыпется с высоты, если в нее запустят каким-то увесистым предметом (говорят, что во время испытаний аналогичная импортная панель развалилась на куски), выдержит температуру от минус 80 до плюс 70 градусов. Кстати, из этого же материала компания стала выпускать высокопрочную тротуарную плитку.



Если продолжать сравнение с импортом, то российская продукция намного дешевле, чем у ближайших конкурентов — японцев. По данным руководства «Ген-Компетента», их плиты стоят от 1700 рублей до 2 тыс. рублей за кв. м, в то время как японские — от 5 тыс. до 9 тыс. рублей.