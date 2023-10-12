В Подмосковье наладят выпуск машин для переработки вторичного пластика

Научно-производственная компания «ПОФ» из г. Раменское открыла конструкторское бюро, которое займется проектированием промышленного оборудования для переработки вторичного пластика — в основном отходов от производства пластиковых бутылок. В команду КБ вошли специалисты из разных областей — от программирования и инжиниринга до металлобоработки.

Компания уже сегодня производит оборудование для рециклинга, причём все компоненты — реакторы, смесители, кристаллизаторы, шредеры, дробилки создает собственными силами. С запуском КБ связаны планы по расширению этой деятельности — созданием контрактного производства, на котором любое предприятие сможет заказать оборудование для переработки вторичного пластика в высоковязкую гранулу.

«Так, например, сейчас по заказу крупной компании мы произвели узлы, предусматривающие систему параллельного ввода красителей и сырья. Купить такое оборудование в готовом виде невозможно, его можно только разработать. На первом этапе мы планируем работать с российскими перерабатывающими предприятиями, а в дальнейшем сможем производить оборудование и для зарубежного рынка», — рассказал совладелец «ПОФ» Роман Рамалданов.

Компания планирует запустить новые производственные линии для выпуска оборудования, а также переработки отходов фильтрации в высококачественный ПЭТ-гранулят. Производственные мощности предприятия составят 1000 тонн продукции в месяц, количество рабочих мест в компании увеличится с сегодняшних 35 до 100. Инвестиции в этот проект составят более 1 млрд. рублей.