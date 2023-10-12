В Санкт-Петербурге запустили изготовленный предприятием «Ростеха» ретро-трамвай «Достоевский»

Входящее в «Ростех» предприятие «Уралтрансмаш» завершило сертификационные испытания выполненного в ретро-стилистике трамвая «Достоевский» в Санкт-Петербурге.

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«Первый современный вагон в ретро-стилистике модели 71-431Р "Достоевский", разработанный на предприятии «Уралтрансмаш» Госкорпорации "Ростех", завершил сертификационные испытания в Северной столице», — передает пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что испытания проводились с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городских маршрутов. «В ходе тестирования была определена обзорность кабины водителя, проверено потребление электроэнергии, разгон, тормозной путь, а также плавность хода», — говорится в сообщении.

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Сотрудники службы сервиса «Уралтрансмаша» провели пусконаладку трамвая и обучили персонал депо работе на новой машине, рассказал главный конструктор гражданской продукции и электронных систем предприятия Дмитрий Буньков. «Трамвай успешно справился со своей ключевой задачей — вписался в габариты подвижного состава криволинейного участка пути радиусом до 14 метров. По итогам испытаний мы получили сертификат, подтверждающий соответствие техническим регламентам и государственным стандартам. В ближайшее время "Достоевский" выйдет на улицы города и перевезет первых пассажиров», — приводятся слова специалиста.

Трехсекционный низкопольный трамвай «Достоевский» выполнен в стиле знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57, прозванного в народе «Стиляга». «Несмотря на ретро-дизайн, вагон отвечает требованиям современного подвижного состава. В нем установлены системы активной безопасности и контроля бодрствования водителя, что упрощает его работу и повышает безопасность движения», — подчеркивают в пресс-службе.

Отмечается, что трамвай разработан с учетом инфраструктурных особенностей Санкт-Петербурга и рассчитан на дальнейшую модернизацию.