В США назвали крупный город на Украине, который Россия может освободить за несколько дней

ВС РФ могут в ходе специальной военной операции в течение всего нескольких дней освободить крупный город на Украине.

Речь идёт о Харькове. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший советник главы Пентагона в администрации президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Если бы русские хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней, – уверен он. – Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остаётся только догадываться, но они в состоянии это осуществить».

При этом, как отметил отставной американский офицер, ВСУ находится на искусственном жизнеобеспечении, полностью завися от США и других западных союзников.

«Мы поставляем Украине практически всё. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим», – резюмировал Макгрегор.

Как ранее писал «Эксперт», отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер также прогнозирует скорое освобождение Харькова российскими войсками. По его мнению, это произойдёт после того, как ВС РФ возьмут Купянск.