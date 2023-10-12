В Томске откроют 3D-производство имплантов

В Томском государственном университете (ТГУ) появится площадка для изготовления медицинских имплантов из никелида титана с помощью аддитивных технологий. Ставка в этом проекте делается не только на импортозамещение, но и на получение изделий с новыми характеристиками.

Статья по теме: Вузовские инновации пробивают дорогу

Это уже второе томское предприятие по выпуску имплантов. Ранее на базе разработок этого же вуза была открыта компания «Алойз» для серийного производства материалов на основе никеля и никелида титана, а также имплантов из них. Эта продукция в настоящее время проходит сертификацию в Минздраве РФ; ее потенциальными заказчиками называют медучреждения Томска, Новосибирска, Бердска, Кемерова, Барнаула, Тюмени, Кургана, Челябинска, Калининграда, Химок и Москвы. Новый проект позволит перейти к 3D-печати изделий. С помощью аддитивных технологий ученые предполагают сократить количество отходов и создавать объекты с более сложными внутренними структурами — это позволит выпускать более легкие детали с улучшенными механическими характеристиками.

«Новый подход сделает помощь пациентам, нуждающимся в операциях по реконструкции кости, персонализированной и вместе с тем оперативной», — заверяет руководитель проекта, аспирант ТГУ Александр Гарин.

Научная задача стартапа — сравнение методов селективного лазерного спекания и прямого лазерного выращивания (ПЛВ) в производстве имплантов. Первый давно используется для создания трехмерных моделей медицинского назначения, второй традиционно применяется в авиации, автомобилестроении, энергетике. Ученые склоняются к тому, что ПЛВ имеет преимущество, поскольку позволяет создавать более сложные геометрические формы для максимального соответствия механическим и химическим параметрам организма пациента.

Предполагается, что продукция стартапа будет востребована как на российском, так и на мировом рынках. В частности, есть предварительные договоренности о ее поставках в израильские клиники.

ТГУ имеет хороший задел в разработке материалов для имплантации: это направление получило развитие благодаря созданию в 2020 году лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов, возглавил которую профессор Университета Южной Флориды (США), обладатель мегагранта Алексей Волынский.

Российский рынок имплантов до сих пор критически зависим от импорта — в разных сегментах от 70 до 90 процентов. В этой области идет активное импортозамещение. Ранее, в 2023 году было открыто производство титановых имплантов «Русатом имплантат»; на мировом рынке закрепился стартап Pozvonog, вошедший в десятку производителей по аддитивному производству имплантов.