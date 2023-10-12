Валютной выручке указано вернуться

Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)» подписал президент России. Документом предусмотрены три основных нововведения.

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Сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объёмах и сроках, которые будут установлены Правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок. Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Указ президента предусматривает конкретный перечень экспортеров, на которых распространяются данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Впрочем, самого текста документа в открытом доступе пока нет, и полный перечень компаний, которого он коснется, еще неизвестен.

Первый заместитель главы кабмина Андрей Белоусов, комментируя указ президента, отметил «Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка».

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Ранее экономические власти, отрицало необходимость введения столь жестких мер регулирования, и в частности норм по обязательной продаже валютной выручки. В ЦБ, как напоминает «Интерфакс», отмечали, что экспортеры и без жестких ограничений реализуют достаточный объем валюты на внутреннем рынке. По свежим данным ЦБ, в сентябре продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами выросли на 27% по сравнению с августом, а волатильность курса сократилась вдвое — но сентябрьский средний курс рубля остался таким же слабым.

Экспортеры из нетто-продавцов стали нетто-покупателями

Ситуация с введением ограничений на возврат валютной выручки назрела, прокомментировал «Эксперту» принятие указа президента Алексей Порошин, член генсовета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа».. Об этом говорили все крупные банкиры на протяжении ближайших трех месяцев, рассказал он.. Потому что на взгляд рынка, когда курс доллара превысил 100 руб., ситуация вышла из под контроля ЦБ. Продолжался огромный объем вывода валюты из России, в том числе международных переводов.

ЦБ, отмечает эксперт, ссылается на то, что компании продолжают продавать 90% выручки (по факту порядка 60-70%). То есть, компании на самом деле не продавали валютную выручку, а оставляли ее в долларах, зарабатывая на увеличении курса. И дополнительное давление на рубль оказывал тот факт, что если раньше российские компании выступали в качестве нетто продавца, а с апреля стали выступать в качестве нетто покупателя. Поэтому, решение позитивное, полагает Алексей Порошин. Наконец-то правительство взяло процесс регулирования валютного рынка под свой контроль.

Депутаты были в курсе

Данная мера является ожидаемым шагом со стороны государства для стабилизации валютного рынка и поддержанию курса национальной валюты, отмечает управляющий партнер компании «Рябых и партнеры» Михаил Рябых. «Смею предположить, что свою роль также сыграли события на Ближнем Востоке, поскольку военные действия в данном регионе уже оказывают воздействия на мировые финансовые рынки», — говорит он.

О необходимости введения всеобщей продажи валютной выручки говорили как депутаты Госдумы, так и представители Минфина и Минэка. Особенно эти разговоры стали актуальны в августе-сентябре на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает эксперт. Вполне вероятно, указывает Михаил Рябых, что введенный шестимесячный срок будет продлен.

«Депутатский корпус обсуждал данную меру в рамках консультаций с руководством Центробанка, — прокомментировал “Эксперту” нововведения зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. — Указ президента стабилизирует ситуацию на валютном рынке, сохранив все существующие экспортные потоки. Для крупных экспортеров устанавливаемый порядок уже существует де-факто, — отмечает депутат. — Наверное, надо подумать о том, какие могут быть вопросы у тех предприятий, которые только выходят на внешние рынки».

Ужесточение ДКП может быть завершено

На текущий момент, обращает внимание начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, остается неизвестным ряд параметров, который бы позволил более точно посчитать эффект от принятых мер в виде увеличения объема предложения валютной выручки. Из указа не следует, что компании должны будут продавать все 100%. Правительство в течение суток должно само определить объемы.

В любом случае сентимент на валютном рынке теперь меняется, констатирует аналитик. Крупные импортеры в моменте могут взять паузу по покупке валюты, ожидая эффекта от принятых мер в виде снижения курса. Те же компании, у которых скопилась валютная выручка, наоборот, могут на опережение предъявить спрос на рубли. Курс USD/RUB, ожидает эксперт, может постепенно сползти вниз и вернуться в район 90-95.

«В акциях хуже рынка могут выглядеть бумаги экспортеров: это нефтяники, металлурги, производители удобрений. Для компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, влияние нейтральное. Для рублевых облигаций новые меры позитивные. В последнее время в бондах прошла масштабная распродажа, так что уверенность в более крепком рубле может сместить ожидания в пользу того, что не будет сильно ужесточаться ДКП. Позитивно для ОФЗ. А вот для валютных замещающих облигаций новости негативные, локально может быть навес продавцов», — отмечает Василий Карпунин.

Рубля крепче 90 за доллар пока не ждут

Введение обязательной продажи выручки для крупнейших экспортеров будет способствовать стабилизации курса заметно ниже 100 руб. за доллар, ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов. По оценкам банка, с учетом предстоящих в этом месяце крупных налоговых платежей (нефтегазовые сборы, начало уплаты разового налога на сверхдоход) к концу месяца есть основания рассчитывать на закрепление курса ближе к нижней границе нашего прогнозного диапазона 90-95 руб. за доллар.

«В конце 2023 года, с учетом сезонных рублевых вливаний, ждем курс на уровне 95,5 руб. за доллар. Курсовая стабилизация в конечном счете ограничит инфляционные процессы и позволит Банку России завершить цикл повышения ключевой ставки, а также может приблизить сроки начала ее снижения в 2024 году. Для бизнеса повысится предсказуемость стоимости рубля, что будет способствовать его дальнейшему развитию и адаптации», — отмечает Денис Попов.