Власти наказали экспортеров долларом за прижимистость

Разговоры о необходимости введения обязательной продажи валютной выручки для поддержки курса рубля шли уже несколько месяцев.

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Против этой меры выступал Банк России, мотивировав свою позицию тем, что экспортеры и так уже продают практически все заработанные доллары и юани.

Введение обязательной продажи всей заработанной валюты, говорили высокопоставленные представители ЦБ, приведет лишь к росту издержек экспортеров, которые сначала будут продавать всю валюту, а потом покупать ее часть, необходимую для осуществления деятельности. Таким образом, это не изменит баланс сил на валютном рынке, полагали представители регулятора.

Но косвенные признаки свидетельстовали, что это не совсем так.

В конце июня от отметки около $72 за баррель начала расти нефть, на пике 28 сентября доходя до $97,5. Данные Минфина РФ свидетельствовали, что спрэд между эталонным сортом Brent и российской нефтью Urals начал стремительно сокращаться, с лихвой компенсируя падение объемов продажи российских жидких углеводородов. Но если в конце июня за доллар давали около 85 рублей, то в конце сентября «зеленый» стоил уже примерно 97 рублей, а в октябре и вовсе перевалил за сотню.

Таким образом, стало понятно, что нефтяные компании выводят на торги далеко не всю заработанную валюту. Более того, чем дешевле стоил рубль, тем меньше им нужно было продавать долларов и юаней, чтобы рассчитаться с бюджетом по налогам и закрыть другие свои внутренние потребности в рублях.

Вторым примером накопления валюты можно назвать намерение «Лукойла» выкупить свои акции у недружественных нерезидентов. По некоторым оценкам, на это компании нужно порядка 1 трлн руб., и компания заявила, что запас валюты на данную операцию у нее есть.

Ранее СМИ сообщали, что в августе власти и крупные экспортеры договорились, что последние увеличат продажу валютной выручки для поддержки рубля. Но судя по характеру торгов на валютном рынке, реально никакого роста предложения долларов и юаней не было.

Поэтому неудивительно, что вчера вечером появилась новость о подписании президентом РФ Владимиром Путиным Указа «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам».

Размер продаваемой валюты и перечень компаний, на который будет распространен Указ, предстоит в ближайшие дни определить правительству.

Среди немного удививших рынок мер вводятся такие, как обязанность экспортеров предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже валюты. Кроме того, в некоторые компании, перечень которых пока не определен, будут делегированы представители Росфинмониторинга, которые будут следить за соблюдением Указа.

Это намекает на то, что при предыдущих введениях обязательной продажи валютной выручки некоторые компании умудрялись обходить нормативы.

Новость вышла вчера вечером, когда торги рублем уже завершились. Поэтому спекулянты отыграли ее продажей фьючерсов на курс доллара, а также стали сбрасывать акции.

Сегодня торги на валютном рынке открылись гэпом (ценовым разрывом), после чего рубль продолжил укрепление. После первого часа основных торгов российская валюта укреплялась к американской примерно на 3%. Торги проходили чуть выше 97 руб. за доллар.

Но сейчас аналитики не берутся предсказывать, до каких величин может укрепиться рубль, поскольку неизвестно, какую долю валютной выручки нужно будет продавать.

Пока лишь можно прогнозировать, что крупные импортеры уменьшат спрос на доллары и юани в ожидании дальнейшего снижения их курса. Экспортеры же, наоборот, могут увеличить продажу валюты, пока курс для них не стал хуже.

Здесь также нужно вспомнить прогноз Минфина, согласно которому нефтегазовый сектор в октябре может выплатить в бюджет рекордный, более 0,5% трлн руб., объем сверхплановых налогов.

Таким образом, рубль теперь имеет и краткосрочный, и среднесрочный (Указ будет действовать 6 месяцев) драйверы роста.

Наряду с этим, слабый рубль был одним из стимулов покупки акций в последние месяцы: на отечественном фондовом рынке доминируют бумаги экспортеров, балансовые показатели которых улучшаются при падении курса рубля.

Вчера вечером по рынку прокатилась мощная волна распродаж, отголоском чего является снижение Индекса Мосбиржи на процент сегодня после первого часа торгов.

Однако в четверг утром большинство «голубых фишек» торгуется в «зеленой» зоне. Связано это во многом с тем, что трейдеры ждут очень сильных отчетностей большинства эмитентов за третий квартал, когда цены на нефть были высокими, а рубль стоил дешево.

Кроме того, рынком правят частные инвесторы, далеко не все из которых правильно и быстро интерпретируют те или иные новости.

Но аналитики считают, что Индекс Мосбиржи не сможет долго сопротивляться росту рубля.