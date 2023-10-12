Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries установил комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.

Об этом сообщается на сайте ретейлера.

«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз банк" будет взиматься вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО "Вайлдберриз банк". Указанная информация доводится до сведения покупателей в момент оформления заказа», — указывается в пояснении.

Уточняется, что новые правила начали действовать 10 октября, они распространяются только на российских владельцев карт этих платежных систем. В качестве альтернативных способов оплаты без комиссии указываются карта «Мир», система быстрых платежей и SberPay — два последних доступны в том числе для владельцев карт Visa и Mastercard.

В компании отмечают, что на данный момент 89% всех транзакций на Wildberries приходятся на СБП, «Мир» и SberPay.

Изменение условий оплаты картами международных платежных систем маркетплейс объясняет особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. «На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России», — поясняется в сообщении онлайн-ретейлера.

Подчеркивается, что для покупателей, выбирающих для оплаты заказов Visa и Mastercard, доступен способ оплаты, условия которого отражены в оферте, предоставленной проводящим платеж банком; детали по проведению операций с помощью других способов оплаты приведены в оферте Wildberries.