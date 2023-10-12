Звездный состав «Восточного экспресса»

В новом спектакле режиссера Никиты Вершинина «Восточный экспресс» главные роли сыграют Елена Валюшкина, Олеся Судзиловская, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов и Александр Клюквин

16 и 17 октября во Дворце на Яузе состоятся премьерные показы спектакля по роману Агаты Кристи «Восточный экспресс». Главные роли исполнят Елена Валюшкина, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Александр Клюквин и другие артисты. Персонаж Марты Хаббард достанется Олесе Судзиловской, которая после ухода из театра имени Владимира Маяковского впервые за последние 14 лет появится на театральной сцене. Симфонический оркестр DYP Orchestra под руководством аккордеониста-виртуоза и композитора Петра Дранга также станет одним из главных героев спектакля. Постановка молодого талантливого режиссера Никиты Вершинина станет первым в России театральным воплощением хрестоматийного произведения королевы детективов.

Путешествие в одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в опасную и захватывающую загадку. В центре сюжета — история двенадцати пассажиров, каждый из которых находится под подозрением. И только великий сыщик Эркюль Пуаро должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесёт очередной удар.

Детально воссозданные интерьеры поезда «Восточный экспресс» перенесут зрителя в эпоху 30-х годов XX века, а проекционная система с эффектом дополненной реальности сделает спектакль особенно зрелищным.

Площадка: ТКЗ «Дворец на Яузе»

Даты ближайших показов: 16-17 октября; 4 и 6 декабря