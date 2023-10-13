S&P 500 начинает жуткую пятницу

После четырех подряд торгов, закрытых основными фондовыми индексами США в плюс, их вчерашнее падение выглядело только естественно. Если подъемом котировок акции были обязаны «голубиной» риторике ФРС, то растущие подозрения в том, что это только слова, должны были вести к падению. А статистика по потребительской и промышленной инфляции в последние дни на такие мысли определенно наводила.

Вчера стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) вырос в сентябре на 0,4%, хотя аналитики прогнозировали его подъем только на 0,3%. В годовом выражении прирост составил 3,7%, а ожидалось снижение до 3,6%.

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Это второй подряд месяц подобных ошибок аналитиков, а в случае с вышедшим накануне индексом цен производителей (PPI) – так и третий. После, казалось бы, устойчивого многомесячного снижения показателей, шедшего с опережением прогнозов, такое, безусловно, режет глаз. И уже начались разговоры о том, что инфляция укоренилась в американской экономике сильнее, чем казалось.

Между тем ни для кого не секрет, что декларируемой целью ФРС при ужесточении денежно-кредитной политики была именно борьба с высокими темпами роста потребительских цен. Конечно, главная причина их ускорения сейчас – дорожающая нефть, возможности влияния на которую у США ограничены. Но ФРС вполне может предпринять какие-то действия и строго в рамках своего мандата.

И вчера мнения разделились. Часть участников рынка уверена, что в такой непростой геополитической и экономической ситуации ФРС не пойдет на подъем ставки. И ее «голубиная» риторика, зазвучавшая на фоне кризиса вокруг сектора Газа, это именно реальная позиция.

«Сентябрьский отчет по индексу потребительских цен не очень хорош для ФРС, но он оставит ее в режиме ожидания, – цитировал Bloomberg вице-председателя Evercore Кришну Гуха. – Доходности и сейчас намного выше, чем были пару месяцев назад. Но мы думаем, что они снова вырастут, когда кризис в Израиле и бегство от геополитических рисков в конце концов ослабнут – и финансовые условия в целом серьезно ужесточатся. Мы по-прежнему считаем, что ФРС закончила с подъемом ставок».

Другие полагают, что она не хочет повторить опыт 1970-х. Тогда ее нерешительность, связанная со вниманием к состоянию экономики, нефтяным шокам и иным геополитическим потрясениям, привела к десятилетию стагфляции.

«В сегодняшнем отчете по индексу потребительских цен очень мало свидетельств того, что миссия ФРС по возвращению инфляционного джина обратно в бутылку выполнена, - приводил тот же Bloomberg слова руководителя отдела инвестиционной стратегии и исследований Glenmede Джейсона Прайда. – В конце года ФРС способна поднять ставки еще раз, хотя она и может быть внимательна к ужесточению финансовых условий из-за роста долгосрочных доходностей в последние месяцы. Еще одно повышение ставок должно оставаться на повестке дня».

Кто прав, сможет показать только время. Очень вероятно, что и сами члены совета управляющих ФРС сейчас не знают ответа. Но индексы, поколебавшись, пошли вниз. Ведь, рассуждая здраво, ни рецессия, связанная с подъемом ставок, ни стагфляция, предстоящая в другом случае, хорошим будущим для акций считаться не могут.

В итоге все основные фондовые индексы США завершили день в минус. Dow Jones Industrial Average потерял 0,51%, S&P 500 – 0,62%, а Nasdaq Composite – 0,63%.

Черный день календаря

Но и наступающая пятница приятных сюрпризов не обещает, хотя именно сегодня официально начинается сезон отчетностей за III квартал. Принято считать, что старт ему дают крупнейшие банки, хотя вообще-то американские компании отчитываются уже не первый день. Как бы то ни было, сегодня выступят JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Некоторые аналитики возлагают на этот сезон особые надежды, учитывая то, что ранее прибыли падали в годовом выражении три квартала подряд. Шла так называемая «рецессия доходов», которая теперь вроде бы должна завершиться – предполагается, что «дно» было пройдено во II квартале.

Но относительно сегодняшних результатов даже у оптимистов есть определенные сомнения – все-таки весенние банкротства все помнят. И хотя крупнейшие банки все это пережили вроде бы неплохо, но осадок, как говорится, остался.

И вчера его взболтнул CNBC, сообщив, что, по оценке аналитиков KBW Кристофера МакГрэтти и Дэвида Конрада, прибыль банков на акцию в III квартале упала на 18%. Их маржа сократилась, а спрос на кредиты снизился из-за роста стоимости заимствований.

«Фундаментальные перспективы на ближайшую перспективу сложны, – заявил CNBC Кристофер МакГрэтти. – Доходы снижаются, рентабельность падает, рост замедляется».

Неудивительно, что вчера банковские акции в США снижались сильнее прочих. Индекс KBW Bank, объединяющий бумаги крупнейших банков, упал на 1%, а KBW Regional Banking – на 1,34%.

Но на настроения, безусловно, влияли и такие неосязаемые вещи, как приметы. Все-таки сегодня «Пятница, 13-е».

Этот день, как известно, очень многие считают несчастливым – и возможно, зря. Но на фондовом рынке дела с ним обстоят особенно сложно.

По большей части, для акций эта примета не многим надежнее черной кошки – в среднюю пятницу, на которую приходится 13 число, фондовые индексы в США показывают примерно такой же прирост, как и в прочие дни. Но если она выпадает на октябрь, ноябрь или май – жди беды.

Так, с 1928 года S&P 500 терял в пятницы 13 октября в среднем около 0,5% – заметное отклонение для единственного дня. И вот это уже не суеверие, а в чистом виде статистика.

На октябрь пришлись и крупнейшие падения для этого дня. Самое громкое из них – «Черная пятница» 1989 года, известная на Уолл-стрит также как «Мини-крах пятницы 13-го». Тогда S&P 500 за несколько часов рухнул на 6,12%, а Dow Jones Industrial Average – на 6,91%.

Удивительно, но всего за два месяца до того обвала состоялась премьера фильма «Пятница, 13-е – Часть VIII: Джейсон штурмует Манхэттен». Если бы суеверные трейдеры помнили об этом совпадении, оно, пожалуй, могло бы вселить в них и надежды. Все-таки в этом году новой серии, да еще и c сюжетом, развивающимся неподалеку от NYSE, вроде бы не выходило.

