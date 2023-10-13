Американская инфляция ударила по европейским акциям

В первой половине четверга европейские акции уверенно продолжали рост, начавшийся еще во вторник после резкого перехода ФРС и ЕЦБ к более «голубиной» риторике, чем прежде. Одной из причин такого разворота были события вокруг сектора Газа, а вчера ситуация там стала только хуже – так что быки чувствовали себя уверенно.

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Особенно хорошо выглядели акции компаний, производящих оружие, таких, как германская Rheinmetall, итальянская Leonardo или французская Thales. Они показывают ежедневный рост с самого понедельника, что неудивительно, ведь в текущих условиях им могут достаться новые заказы. Но на фоне перспективы завершения цикла подъема ставок росли и другие акции.

С утра общеевропейский индекс STOXX 600 прибавлял 0,85%, выйдя на трехнедельный максимум. Германский DAX рос на 0,75%, французский CAC 40 – на 0,72%, а итальянский FTSE MIB – на 0,91%.

Цены на нефть вчера перешли к росту: фьючерсы на Brent и WTI прибавляли в передах процента. Но подъему акций это поначалу не мешало, а бумагам нефтяников так даже и помогало.

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Однако затем рынку пришлось вспомнить, что дорожающие энергоносители, с одной стороны, замедляют экономику и бьют по многим видам бизнеса, а с другой – повышают инфляцию. На лентах новостей появились слова управляющего Национальным банком Бельгии Пьера Вунша о том, что шок нефтяных цен может подтолкнуть ЕЦБ к новому повышению ставок.

Про риски нового взлета цен энергоносителей из-за возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке рынки еще не забыли. Как и о том, что подъем ставок может добить экономику ЕС, и без того балансирующую на грани экономического спада. И европейские акции поползли вниз.

На этом фоне громче, чем могли бы, прозвучали слова председателя Société Générale Лоренцо Бини Смаги о том, что инфляция в Европе вряд ли снизится без рецессии. Но добили рынок новости из-за океана.

Вышли данные по индексу потребительских цен в США (CPI), показавшие, что в сентябре он неожиданно вырос на 0,4%. Различные консенсус-прогнозы аналитиков, предсказывали только 0,3%. В годовом выражении инфляция достигла 3,7% при прогнозе в 3,6%.

Аналитики второй месяц подряд ошибаются, недооценивая инфляцию в США. И главной причиной этого остается все тот же рост цен на нефть.

При этом накануне вышли данные по индексу цен производителей (PPI) США, еще заметнее побившие прогнозы. А это говорит о довольно мрачных перспективах: промышленная инфляция отражается на потребительской с определенным временным лагом.

Все это свидетельствовало о том, что, вопреки последним изменениям в риторике ФРС, подъем ставки 1 ноября остается на повестке дня. Либо, как вариант, она согласна на стагфляцию. Но для рынка акций ни то, ни другое хорошим сценарием не является – и падение акций ускорилось.

Эту ситуацию нетрудно было спроецировать и на ЕЦБ. Тем более что вчера опубликовали протоколы его последнего заседания. На нем, с одной стороны, обсуждались проблемы с экономическим ростом, а с другой – риски роста инфляции. Их ЕЦБ видит в возобновившемся росте цен на энергоносители и продукты питания.

В том же направлении сыграло и вышедшее вскоре интервью председателя Банка Швеции Эрика Тедина CNBC. В нем – несколько даже излишне прямолинейно для главы центробанка – он заявил: «Вполне вероятно, что нас ждет еще одно повышение ставок».

В ЕЦБ, конечно, существует определенный плюрализм мнений, но рынок полагаться на это не стал. И вчера германский DAX и французский CAC 40 закрыли день падением на 0,23% и 0,37% соответственно.

Но STOXX 600 смог удержаться в плюсе на 0,11%. Во многом это удалось ему за счет британских акций, нефтянки и военно-промышленного комплекса. Для последнего ничего к худшему не менялось: акции Rheinmetall взлетели на 2,72%, Leonardo – на 2,58%, Dassault Aviation – на 1,46%, BAE Systems – на 1,38%, а Thales – на 2,73%.