«Что-то произойдет в пятницу»: экс-глава МИД Австрии предсказала эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Острый виток палестино-израильского конфликта может произойти 13 октября, сообщила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она обратила внимание, что на этот день запланировано много демонстраций в поддержку палестинской стороны. Экс-министр принимала участие в Российской энергетической неделе.

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«Определенно что-то произойдет в пятницу. В эту пятницу назначено большое количество демонстраций», — заявила Кнайсль.

Она отметила, что в европейских странах находится уже очень значительное количество арабов. Экс-министр рассказала о Ливане, где жила после того, как была вынуждена покинуть Европу. Там, по ее словам, находились порядка 400 тыс. палестинцев, которым ООН официально выплачивала денежные средства, чтобы они жили в статусе беженцев.

«Тысячи, десятки тысяч ливанцев покинули страну за последние годы. Они назвали себя сирийскими беженцами и приехали в такие страны, как Швеция, Германия, Австрия. Все эти люди росли с воспоминаниями о том, что их предки были убиты в 1980-х в ходе резни в Сабре и Шатиле, за которой стояли ливанские повстанцы, в определенной степени сотрудничавшие с израильской армией в ходе вторжения 1982 года», — рассказала Кнайсль.

Она подчеркнула, что «новые поколения палестинцев» прекрасно помнят все эти истории и теперь находятся в Европе.

