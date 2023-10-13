Дисконт на российскую нефть с начала года снизился втрое

Дисконт на российскую нефть с начала года снизился практически втрое, до $11-12 за баррель благодаря большой конкуренции за нее на мировом рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу RT Arabic.

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«Дисконт формируется рыночно. Мы сами его не пересматриваем. Дисконт — это отражение рыночной стоимости наших нефтепродуктов, нашей нефти. Когда риски высокие, дисконт высокий. Когда риски снижаются, дисконт тоже снижается. Мы в начале года видели: дисконт на нашу нефть доходил до $35-38 за баррель. На сегодняшний день это примерно $11-12», — заявил Новак.

По его словам, это говорит о том, что стабилизировались поставки, транспортно-логистические цепочки, России удалось договориться с дружественными странами о новых рынках. Большая конкуренция за российские продукты «рыночным спросом формирует и снижение дисконта», подчеркнул Новак.

Вице-премьер также отметил, что Россия значительно снизила долю торговли нефтью и нефтепродуктами в долларах и евро, перейдя на рубли, юани и рупии.

