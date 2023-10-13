«Дурные деньги» в прокате

Фильм основан на реальной истории, которая стала настоящим глобальным феноменом и уникальным событием на рынке акций, доказывающим, что люди способны на все, когда они объединяются.

В 2020 году «волки с Уолл-Стрит» приняли решение обанкротить компанию GameStop, но геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы начали скупать их акции, тем самым «сломав рынок» и попутно разбогатев.

Картина снята по книге «Антисоциальная сеть» писателя Бена Мезрича – автора романа «Миллиардеры поневоле», экранизированного в фильм «Социальная сеть». Команду фильма о GameStop собрал известный кинопродюсер Аарон Райдер, возглавлявший ранее такие проекты как «Прибытие», «Престиж», «Донни Дарко» и «Опасная игра Слоун». За адаптацию книги в сценарий отвечали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, творческая команда, принимавшая участие в создании сериала «Оранжевый - хит сезона», удостоенного четырех премий «Эмми». Работая над сценарием фильма, Ребекка и Лорен даже провели собственное расследование про GameStop. Бюджет комедии «Дурные деньги» составил $35 млн.