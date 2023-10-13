Запасайтесь наличными. Вечеринка закончилась

Не часто такой известный эксперт на Уолл-стрит, как Мохаммед Эль-Эриан, советует продавать акции и облигации и хранить средства в наличных деньгах. Эль-Эриан – главный советник по экономике в Allianz, родительской компании Pimco. По его словам, повышение центробанками ключевой ставки привело к тому, что сейчас на фоне испытывающих большие проблемы акций и облигаций легче всего зарабатывать на наличных деньгах и связанных с ними активах, потому что доходность по ним выше.

«Рынки «опьянели» от поддержки центробанков,- объяснил Эль-Эриан известному финансовому журналисту и ведущей популярной телепередачи Клер Баррет.- Рынок поверил, что центробанки всегда будут нашими лучшими друзьями, но как только пришла инфляция, вся «дружба» закончилась».

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Для обывателей высокие ключевые ставки это не только минусы, но и плюсы. С одной стороны, они делают крупные покупки типа домов дороже, но с другой, повышают проценты по банковским вкладам.

В Великобритании, к примеру, где сейчас живет Мохаммед Эль-Эриан, ставка растет два последних года: в декабре 2021 года она была 0,1%, а в сентябре 2023 года – поднялась до 5,25%. Та же картина и в США, где ФРС подняла ставку до 22-летнего максимума. Сейчас она, кстати, 5,50%.

Так же, как глава Citigroup Джейн Фрейзер, Эль-Эриан считает, что самое трудное в борьбе с инфляцией, которая в июне 2022 года поднялась в США до 9,1%, а в октябре тоже прошлого года в Великобритании – до 9,6%, еще впереди.

«Инфляция скорее всего будет «липкой», а ключевые ставки останутся на очень высоких уровнях дольше, чем предполагалось»,- объясняет британский экономист.

Возвращение к низкой инфляции, по его мнению, будет проходить «болезненно». Он также уверен, что «последняя миля» к целевому уровню – 2% окажется самой «сложной».

Мохаммед Эль-Эриан предупреждает, что мир с точки зрения экономики сильно изменился и что «добрые старые времена» остались в прошлом. К примеру, акции и облигации дружно упали, хотя обычно они ведут себя разновекторно и как бы уравновешивают риск и волатильность. В этой связи, подчеркивает он, особенно тревожно видеть колебания облигаций, считающихся основой глобального финансового рынка. Эти колебания привели американский рынок госдолга, главный рынок на планете, к 16-летнему максимуму по доходности 10-летних гособлигаций. Их массовая распродажа является головной болью не только для американских чиновников, но и для всего остального мира, потому что она делает кредиты более дорогими не только в США, но и во всем мире.

«Что вы делаете, когда беспокоитесь за рынок?- спрашивает Эль-Эриан и сам же отвечает:- Хорошей новостью относительно высокой ставки является то, что можно что-то заработать на банковских вкладах…»

Он советует держать деньги на вкладах, ставки по которым сейчас составляют от 4 до 5%.

Новые данные свидетельствуют, пишет Bloomberg, что очень большая часть населения США даже заработала на высоких ставках. Хотя еще не так давно аналитики считали, что денежные запасы, сделанные американскими потребителями во время пандемии благодаря помощи правительства, иссякли.