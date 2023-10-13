Израиль вновь взвинтил цены на нефть

После взлета нефти в понедельник какое-то время она торговалась стабильно, а потом приступила к снижению. Вчера на рынке даже стали появляться предположения, что «военная премия» начала потихоньку уходить из котировок нефти. Но это мнение оказалось ошибочным.

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В пятницу с утра «черное золото» начало уверенно дорожать, поводом для чего послужил призыв Израиля к примерно 1,1 млн жителей сектора Газа, то есть половине населения региона, эвакуироваться на юг в течение 24 часов.

Политики считают это требование свидетельствующим о намерении Израиля начать наземную операцию, хотя при этом и физически невыполнимым. В совокупности с сообщениями некоторых СМИ о нанесении ударов по Сирии и Ливии это повышает вероятность затягивания конфликта и вовлечения в него других стран.

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На этой информации нефтяные «медведи» стали агрессивно закрывать «короткие» позиции по нефти. Их логику понять можно: дальнейшее обострение ситуации может привести к открытию торгов на нефтяном рынке в понедельник с сильным гэпом вверх, что чревато большими потерями для тех, кто делает ставки на снижение котировок.

В результате, на Московской бирже к закрытию основных торгов нефть подорожала более чем на 4%, приблизившись к $90 за баррель.

Заодно почти на 3% выросли цены на золото, которое стоит чуть больше $1900 за тройскую унцию.

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Такой внешний фон вполне логично спровоцировал опережающий рост акций золотодобывающих и нефтяных компаний.

Так, акции двух крупнейших золотодобытчиков – «Полюс» и «Полиметалл» — сегодня вошли в десятку лидеров роста, подорожав более чем на 1,5%.

Из нефтяных бумаг в последние дни намного лучше рынка торговался «Лукойл». В своих обзорах некоторые аналитики предполагали, что бумагу скупает какой-то крупный стратегический инвестор, возможно, имеющий инсайдерскую информацию по компании.

Сегодня «Лукойл» подорожал на процент. С 27 сентября по бумаге наблюдается восходящий тренд, и она находится в шаге от исторического максимума.

Но более сильный результат в пятницу продемонстрировала «Роснефть», выросшая на 1,5%. Бумага находится в зоне технического сопротивления. При этом «Роснефть» отстает от «Лукойла» и «Газпромнефти», а в этом году правящие рынком частные инвесторы очень любят покупать бумаги отставших эмитентов.

Сегодня на московской бирже начались торги акциями одной из крупнейшей отечественной IT-компании – ГК «Астра». Цена размещения акций в ходе IPO составила 333 руб. за одну акцию, что соответствует верхней границе утвержденного эмитентом ценового диапазона IPO. При этом совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона.

Это все говорило о том, что торги бумаги начнутся сильным ростом. Так оно и произошло. Первая сделка прошла по «планке» — на 40% выше цены размещения, и до конца дня стоимость бумаги не менялась. С большой уверенностью можно предположить, что в понедельник подъем «Астры» продолжится.

В целом же Индекс Мосбиржи вырос почти на 0,6% и закрылся менее чем в 8 пунктах ниже промежуточного сопротивления 3200 пунктов.

Характер торгов в понедельник будет сильно зависеть от динамики нефти. Если за выходные не произойдет существенного обострения конфликта вокруг Израиля, то нефть может начать умеренно дешеветь, что приведет к нарастанию коррекционных настроений и на российском рынке акций.