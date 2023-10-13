Позеленение угля

Угольная промышленность остается перспективной отраслью во всем мире, несмотря на климатическую политику. К такому мнению пришли эксперты по итогам прошедшей в рамках Российской энергетической недели сессии «Угольная промышленность: новые вызовы и возможности».

«Уголь совсем нельзя вывести из оборота, хотя к этому подталкивает «зеленая повестка дня», заявила в рамках сессии руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она отметила, что есть технологии экологического чистого угля («clean coal»), в которых Германия когда-то была лидером. «Сегодня немцы снова возвращаются к углю. А технологии меняют ситуацию в отрасли. Король-уголь остался и продолжает влиять на Европейскую политику» - заключила г-жа Кнайсль.

С этим согласен Директор департамента угольной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Петр Бобылев. По его словам, «Все, за что критикуют уголь в части экологии или даже климатообразующих газов, – это сегодня реально меняется, с углем можно работать в этом направлении, что мы и делаем… Не в угле проблема, не в том, что его добыли неверно. Сожгли его не так, как могут. Поэтому акцент мы должны делать на технологии чистого потребления, и развитие таких технологий может сделать в глазах общественности уголь климатоориентированным и зеленым».

Предпосылки для угольного ренессанса действительно есть. Дефицит стабильно работающей генерации заставил Германию принять решение о расконсервации трех угольных станций мощностью почти 2 ГВт. Это происходит на фоне роста в этом году выработки угольной генерации в Европе на 7%, или 28 тераватт-часов (ТВт*ч). Но российский эколог, Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров считает, что расконсервированные станции не соответствуют принципам наилучших доступных технологий. Нельзя на протяжении многих лет отказываться от угольной генерации, считая ее устаревшей, а потом, когда она понадобилась, обнаружить ее обновленной и соответствующей строгим экологическим нормам. «Нужна постоянная работа по модернизации мощностей, такая, какая проводится в России», - считает Петров.

Общество рядом

О том, как наилучшие доступные технологии позволяют добиться кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в угольной генерации подробно говориться в представленном в рамках Российской энергетической недели специальном докладе Общественного Совета при Минприроды России. «Один из основных целевых показателей Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития» - кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. В целях достижения указанного целевого показателя все предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду, обязаны применять систему экологического регулирования, основанную на использовании наилучших доступных технологий (НДТ). – объясняет Вадим Петров. - Мы с коллегами из Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации на протяжении ряда лет проводим планомерную работу по изучению и оценке эффективности внедрения НДТ на крупных промышленных предприятиях ведущих отраслей, в частности, металлургических компаний. Однако в ряде промышленных городов, входящих в приоритетный список Федерального проекта "Чистый воздух", одним из существенных факторов негативного воздействия на атмосферный воздух являются предприятия теплоэлектроэнергетики, работающие на угле».

Красноярская ТЭЦ-1

Он напомнил, что тепловые электростанции (ТЭЦ), наряду с другими промышленными производствами, распоряжением Правительства РФ включены в число 39 областей применения НДТ. Приказом Минприроды определен перечень 300 крупнейших предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в РФ составляет не менее 60 процентов. Первоначально в данный перечень («список 300») вошли 44 тепловых электростанций 1 категории, из них 36 угольных ТЭЦ.

Очищение неба Красноярска

«Мы с коллегами провели специальное экспертное исследование и дали общественно-экспертную оценку эффективности внедрения НДТ на предприятиях теплоэнергетики в одном из крупнейших промышленных центров приоритетного списка Федерального проекта "Чистый воздух", городе Красноярске. Основные предприятия теплоэнергетической отрасли в Красноярске входят в состав Сибирской генерирующей компании, которая к настоящему моменту добилась снижения выбросов на 5,5 тыс тонн, что составляет 10,5% от снижения объема выбросов по городу. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города происходит за счет внедрения современных технологий очистки выбросов (применение электрофильтров), введение в строй высотных дымовых труб, модернизации оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ 3, закрытия 35 малых угольных котельных, оптимизации тепловых сетей. Всего в мероприятия по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в Красноярске планируется вложить более 50 млрд руб. в рамках Федерального проекта «Чистый воздух»» - сказал Петров.

Красноярская ТЭЦ-1

Как показывают основные результаты исследования, угольная генерация это инновационный сегмент электроэнергетики, где системно и поступательно внедряются технологии почти полного недопущения выбросов вредных металлов и золы, азота и серы. Эта отрасль ТЭК действительно идет по пути экологии, по пути перехода на энергетику с нулевыми выбросами.

«Экологизация российской угольной промышленности - безусловный приоритет в работе правительства России. На примере Красноярска мы видим положительную динамику изменений. Проведена большая работа по экологизации производства СГК и произошло сокращение выбросов в атмосферный воздух более чем на 10%. Сейчас важно обеспечить аналогичное снижение объемов загрязнения со стороны частного сектора города, где десятки тысяч домовладений, и они используют неэкологичные виды топлива. Минприроды РФ прорабатывает различные варианты экологических мероприятий, такие как субсидирование стоимости поставки более экологичных марок угля, электрификация и газификация территории» - сообщил председатель Общественного совета при Минприроды РФ, доктор экономических наук Александр Закондырин.

Положительный тренд подтверждает и председатель правления Фонда экологического мониторинга и международного экологического сотрудничества Зоя Шаргатова. По ее словам, анализ технологического процесса получения энергии на Красноярских ТЭЦ показал, что на всех его стадиях внедрены НДТ, рекомендованные в ИТС 38-2022. СГК планирует дальнейшее внедрение современных НДТ для снижения негативного воздействия ТЭЦ на окружающую среду города Красноярска. На всех ее станциях установлены приборы непрерывного автоматического контроля и осуществляется периодический инструментальный контроль выбросов маркерных загрязняющих веществ. Информация о выбросах ТЭЦ в атмосферный воздух г. Красноярска в режиме реального времени представлена в специальном разделе на сайте СГК.