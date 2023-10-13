Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО за последнюю неделю

Министерство обороны РФ на брифинге 13 октября сообщило о больших потерях, которые украинская армия понесла в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) за последнюю неделю.

Согласно данным, который озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в период с 7 до 13 октября ВС РФ нанесли 8 групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и БПЛ. Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских националистов и иностранных наёмников.

В результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа «Willard» производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск (Одесская область), а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» (Черкасская область).

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак ВСУ в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка и Водяное (ДНР). За прошедшую неделю уничтожено более 1 580 боевиков, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, четыре танка, боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены 2 украинские ДРГ и 5 полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили 8 атак противника. Пресечена деятельность 3-х ДРГ. За истекший период уничтожено свыше 1 285 боевиков, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии ,10 боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений ВС РФ отражены 4 атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили более 385 боевиков, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, 9 боевых бронированных машин и 3 танка.

На Краснолиманском направлении противник силами 5-й бригады нацгвардии, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). В результате грамотных действий подразделений группировки «Центр» в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ. Уничтожено более 895 боевиков, 19 орудий, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 4 танка, а также РСЗО «Vampire» чешского производства.

На Купянском направлении в течение недели подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 46 атак ВСУ в районах Ивановки, Синьковки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР). В районах Синьковки, Тимковки (Харьковская область) и Новоселовском (ЛНР) нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 830 боевиков, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, 4 боевые бронированные машины и 3 танка. В районе Волчанска и Огурцово (Харьковская область) уничтожено 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении ВСУ продолжали предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 боевиков, 53 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля, 3 склада с боеприпасами и 2 ДРГ на островах Алешкинский и Переяславский.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе Преображенки (Запорожская область) сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за истекший период поражены штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево (Днепропетровская области), пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» в районе населённого пункта Пересечное (Харьковская область), ЗРК С-300 в районе Николаева и 2 радиолокационые станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе Маловарваровки (Николаевская область). Уничтожены склады авиационных средств поражения в населённом пункте Дубиевка (Черкасская область) и Прилуки (Черниговская область) а также хранилища авиационного топлива на аэродромах «Озерное» в районе Житомир и «Миргород» в Полтавской области. Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

ПВО РФ в течение недели перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», 7 управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM, 2 противокорабельные ракеты «Нептун», а также уничтожили 218 БПЛА.

За всё время СВО российские силы уничтожили 488 самолётов, 250 вертолётов, 7 790 БПЛА, 441 ЗРК, 12 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины РСЗО, 6 753 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 14143 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» к северу от Артёмовска уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.

