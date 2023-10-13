Московский завод запатентовал 15 разработок с начала 2023 года

Компания «Москабельмет», разработчик и производитель сабельно-проводниковой продукции, с начала 2023 года зарегистрировал 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности. В их числе изобретения и полезные модели, программное обеспечение и товарные знаки, сообщил 13 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве созданы благоприятные условия для открытия и развития производств. Различные спецстатусы, субсидии, инвесткредиты и другие меры поддержки дают производителям значительные налоговые льготы, что позволяет направлять вырученные средства в собственное развитие, расширение продуктовой линейки, разработку современных решений и получение патентов на них. Так, с начала текущего года один из ведущих кабельно-проводниковых производителей "Москабельмет" получил еще 15 таких свидетельств. Теперь у предприятия более 60 патентов на изобретения и полезные модели, на товарные знаки и программное обеспечение», – рассказал Владислав Овчинский.

В числе разработок, защищенных патентом, — новые виды кабеля: силовой с защитной светоизлучающей оболочкой, оптический сенсорный для мониторинга состояний при нефте- и газодобыче, а также с гофрированной броневой оболочкой высокой механической прочности. Кроме того, компания запатентовала новую систему автоматизированного контроля качества талькирования кабеля.

Еще четырьмя патентами предприятие защитило созданные IT-решения: ими занимается его дочерняя компания «МосИТЛаб». Так, она разработала программный комплекс контроля качества технологических процессов «Сокол», а также систему «ОРДЕР 3.0» с помощью которой можно регистрировать обращения арендаторов, заказывать внутренние услуги, оформлять и контролировать пропуска для посетителей и транспорта. Еще одна разработка — 1С: «КоМод» — помогает автоматизировать и интегрировать математические расчеты с данными информационной системы управления предприятия, а программа APS INFIMUM позволяет создавать планы производства предприятия путем расчета оптимальной последовательности операций.

«Мы также получили патенты на два товарных знака "ФОСД" и "ФОСТ". Это большая группа продукции, в которую входят аппаратура для наблюдения и контроля электричества, оптико-волоконные кабели, оптические приборы и инструменты, измерительные приборы, устройства для обработки информации», — отметил генеральный директор группы компаний Павел Моряков. По его словам, компания не сбавляет темпы и подала еще две новые заявки на получение патентов.