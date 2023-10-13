Разгром гособлигаций США уже трудно объяснить

Одна из причин паники, вызванной неожиданным обвалом американских гособлигаций, заключается в том, что найти объяснение для роста их доходности непросто. По крайней мере, мнения экспертов по этому вопросу сильно расходятся. Доходность по 10-летним гособлигациям правительства США в начале октября впервые после 2007 года выросла до 4,88%, а по 30-летним, тоже впервые за 16 лет, превысила 5% (5,05%). На этой неделе, главным образом, благодаря усилению геополитических рисков, вызванных нападением ХАМАС на Израиль, доходность по обоим видам облигаций несколько снизилась, хотя все равно остается высокой.

Наиболее часто рост процентной ставки по американским гособлигациям пытаются объяснить ожиданиями того, что жесткая монетарная политика американского центробанка ФРС останется дольше, чем предполагалось, благодаря, в основном, стойкости и живучести американской экономики.

«Что-то происходит на рынке облигаций,- цитирует AFP Адама Баттона из ForexLive,- но никто по-настоящему не понимает что».

Карл Хелинг из LBBW указывает на увеличение выпуска новых облигаций Министерством финансов США, что, считает он, указывает на ухудшение фискальной ситуации.

«Существует опасение, что растущий дефицит бюджета США создает мощное предложение гособлигаций, которое превышает спрос,- объясняют аналитики Yardeni Research.- В такой ситуации для очистки рынка как раз и требуются высокие ставки».

С этим объяснений согласны тоже далеко не все.

«Можно объяснять высокую доходность долгосрочных гособлигаций множеством причин, но дефицит здесь ни при чем»,- уверен Ник Колас из DataTrek Research.

Еще одним фактором нынешних глубоких перемен на рынке облигаций является снижение спроса.

«Центральные банки больше не покупают облигации, а продают их»,- объясняет главный аналитик по рынкам в Markets.com Нил Вильсон.

После долгой программы количественного смягчения Федрезерв перешел в режим затягивания поясов: уменьшил размер баланса и не стал замещать облигации, по которым подошел срок погашения, новыми бумагами.

Однако по мнению главного специалиста по инвестициям Bleakley Financial Group Питера Буквара, американский центробанк не сможет выйти из количественного ужесточения, начатого в 2019 году, по причине большой волатильности на финансовых рынках. Он считает, что ФРС, не исключено, придется возвращаться к количественному смягчению для того, чтобы помочь рынкам впитать повышенное предложение гособлигаций.

«Кому-то все равно нужно покупать госдолг, которого сейчас стало намного больше (чем раньше),- говорит Вильсон.- Это можно сделать только за счет повышения доходности».

Среди тех, кто перестал покупать американские гособлигации, стоит назвать, полагает Хосе Торрес из Interactive Brokers, в первую очередь, конечно, Китай, который очень тяжело восстанавливается после коронавирусных локдаунов, и Японию, скупающую облигации японского правительства для снижения их доходности

«В этой стране (Америке) будет долговой кризис,- предупредил известный инвестор и владелец фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью CNBC.- Дата его начала, думаю, будет зависеть от соотношения между спросом и предложением».

Общераспространенное мнение – ситуация сложилась очень сложная и тяжелая, но не все так пессимистично смотрят на происходящее на рынке облигаций.

«До тех пор, пока американские гособлигации будут считаться безрисковыми ценными бумагами, они будут всегда пользоваться повышенным спросом,- уверен Лоуренс Гиллум из LPL Financial.- Сейчас, когда доходность по ним достигла максимума почти за два десятилетия, спрос на них тоже растет».

Кстати, одной из причин роста этого спроса, полагает аналитик Oxford Economics Джон Караван, является старение населения планеты.

«Это (старение населения) ведет к очень большому росту глобальных накоплений,- объясняет Джон Караван свою теорию.- И этот переизбыток глобальных накоплений будет нуждаться в американских гособлигациях, которые остаются самым безопасным и ликвидным финансовым инструментом на планете».