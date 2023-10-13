Объем наличных денег в России снизился впервые за восемь месяцев

Объем денежной базы в широком определении на 1 октября составил 24 трлн 782,9 млрд рублей, снизившись за месяц на 1 трлн 18,1 млрд рублей. Объем наличности на руках у россиян за месяц сократился на 9,1 млрд, до 18 трлн 349,7 млрд рублей. Уменьшение последнего показателя произошло впервые с февраля, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: «Значимость рубля выросла вдвое»: Решетников оценил успехи экономики РФ По данным на 1 октября, на корреспондентских счетах организаций в Банке России находилось 3 трлн 269,4 млрд рублей (4 трлн 563,3 млрд рублей на 1 сентября), объем средств на счетах обязательных резервов за месяц не изменился и составил 271,7 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ размещалось 2 трлн 892,1 млрд рублей (+284,9 млрд рублей за месяц).