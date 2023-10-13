Осада Авдеевки продолжается: эксперт рассказал о военном значении этого укрепрайона

Российская армия продолжает вести наступление на Авдеевку, которая является одним из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе и откуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.

Военный журналист, редактор журнала «Арсенал Отечества», эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Известия» рассказал о военном значении это укрепрайона для дальнейшего хода СВО.

По его словам, Авдеевку очень сложно штурмовать из-за хорошо подготовленной обороны противника. Но как отметил эксперт, наши подразделения подготовились к ликвидации этого мощного опорника, и сейчас продолжаются последовательные действия.

«Речь идёт об операции с участием артиллерии, авиации и наземных штурмовых групп, – пояснил Леонков. – Все действуют согласованно, стараясь минимизировать потери личного состава».

Как накануне писал «Эксперт», 12 октября ВС РФ смогли с двух сторон начать охват Авдеевки. Так с севера российские войска вышли в район железной дороги и даже сумели уже перейти через неё. Согласно последней информации, сейчас завершается зачистка террикона в северной части города, что позволит нашей армии контролировать всю окружающую местность.

При этом самого штурма Авдеевки пока нет. Более того прямой атаки на этот населённый пункт не будет – ВС РФ намерены взять в котёл группировку противника, перерезать все линии снабжения и заставить его капитулировать.

