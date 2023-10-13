Первая русская школа в Саудовской Аравии

Российская сеть частных школ ONE! International School запустила первую русскую школу в Саудии.

Проектная мощность заведения — 500 детей, открыты начальные классы наполняемостью 20 учеников. Стоимость обучения в Эр-Рияде дешевле, чем в Москве.

Что известно?

• Обучение — на русском языке по российским учебникам, дополнительно ведут обязательные уроки английского и арабского языков.

• Выпускники получат сертификаты о среднем общем российском и арабском образовании. Миссия школы — успешное поступление учащихся в топ-100 университетов мира.

• Стоимость обучения в филиале в Эр-Рияде дешевле, чем в московских кампусах: 9,9 тысяч долларов против 11,6 тысяч долларов. Цена очень привлекательна для локального рынка, где обучение в торговых школах может быть дороже в 2 раза.

• Школу будут посещать дети экспатов, релокантов, а также дети из смешанных семей и местные, которые заинтересованы в поступлении в российские ВУЗы.

• От идеи до запуска проекта прошло девять месяцев. Осуществить задуманное помогли Торговое представительства РФ в Саудовской Аравии и местные частные учебные заведения.

• Со стороны Саудии выступает локальный партнер, открывший кампус на 3000 учеников, 500 мест выделено под русскую школу.

• Общая сумма инвестиций в запуск и оборудование — 25 млн долларов. Российская сторона вложила — 1 млн долларов.