Первая русская школа в Саудовской Аравии

Российская сеть частных школ ONE! International School запустила первую русскую школу в Саудии.
Проектная мощность заведения — 500 детей, открыты начальные классы наполняемостью 20 учеников. Стоимость обучения в Эр-Рияде дешевле, чем в Москве.
Что известно?
• Обучение — на русском языке по российским учебникам, дополнительно ведут обязательные уроки английского и арабского языков.
• Выпускники получат сертификаты о среднем общем российском и арабском образовании. Миссия школы — успешное поступление учащихся в топ-100 университетов мира.
• Стоимость обучения в филиале в Эр-Рияде дешевле, чем в московских кампусах: 9,9 тысяч долларов против 11,6 тысяч долларов. Цена очень привлекательна для локального рынка, где обучение в торговых школах может быть дороже в 2 раза.
• Школу будут посещать дети экспатов, релокантов, а также дети из смешанных семей и местные, которые заинтересованы в поступлении в российские ВУЗы.
• От идеи до запуска проекта прошло девять месяцев. Осуществить задуманное помогли Торговое представительства РФ в Саудовской Аравии и местные частные учебные заведения.
• Со стороны Саудии выступает локальный партнер, открывший кампус на 3000 учеников, 500 мест выделено под русскую школу.
• Общая сумма инвестиций в запуск и оборудование — 25 млн долларов. Российская сторона вложила — 1 млн долларов.