Между простыми бойцами ВСУ и высокопоставленными украинскими националистами в их командовании всё чаще возникают конфликты, которые перерастают в массовые бунты на почве того, что насильно мобилизованные жители «незалежной» не хотят умирать.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал российский военный корреспондент Александр Матюшин.

По его словам, из личного опыта общения с пленными украинскими военными стало давно понятно, что конфликты в ВСУ идут постоянно.

«Эти конфликты в первую очередь связаны с осознанием украинскими солдатами, что русские не побегут, увидев подразделения ВСУ с хвалённой западной техникой, – пояснил военкор. – Кроме того, они стали понимать, что их гонят на мясные штурмы. И даже те, кто выживет, вынужден будет вновь вернуться назад на этот же штурм. А отказаться невозможно, поэтому и возникают бунты».

Ещё одним моментом, как заявил Матюшин, является невыплата денег украинским военным, которым обещают одно, а по факту не дают даже самого минимального.

Бездарное командование ВСУ, по его мнению, а также полная некомпетентность офицеров, создаёт большое количество спорных и напряжённых ситуаций на фронте.

При этом военкор рассказал, что нашим бойцам зачастую приходится вытаскивать украинских раненных с поля боя и отправлять их в госпиталь, так как офицеры ВСУ этого просто не делают, бросая своих солдат умирать.

«Украинское командование не желает их спасать, и если наши бойцы не вытаскивают по какой-либо причине, то потом долгое время в полях перед нашими позициями разносятся стоны умирающих раненных. Всё это производит ужасно гнетущее впечатление на рядовых бойцов ВСУ, которые, осознавая это, не желают идти на войну. И такие случаи неповиновения, настоящие бунты встречаются на Запорожском и Купянском фронте. На Артёмовском направлении всё сложнее, так как там националисты используются не только как штурмовые части, но и как заградотряды», – резюмировал российский военкор.