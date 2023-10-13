Посольство РФ сообщило о росте числа погибших в Израиле россиян

Продолжает расти число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом заявили в посольстве РФ, передаёт РИА Новости.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан РФ продолжает расти, – сообщили дипмиссии. – В настоящее время консульский отдел посольства РФ проводит необходимую проверку».

При этом точное число погибших в посольстве не назвали, уточнив лишь, что по состоянию на 14:00 мск 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан.

Как ранее писал «Эксперт», на саммите СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо искать мирное разрешение палестино-израильского конфликта. По мнению российского лидера, его урегулирование возможно только путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

