Путин выступил за независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме

Необходимо искать мирное разрешение палестино-израильского конфликта, урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.

Статья по теме: МИД РФ призвал к реализации решений Совбеза ООН по созданию палестинского государства

«Масштабная трагедия, которую переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американцы при поддержке европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон и уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

«Однобокая линия американцев», по его словам, на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик, и «ближневосточный квартет международных посредников» не использовался под надуманными предлогами. Президент отметил, что этот формат был уникальным и имел мандат, одобренный резолюцией ООН.

«Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства. И все это постепенно привело к сегодняшней трагедии», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, сейчас главное — остановить кровопролитие, и Россия готова к «координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.

«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем», — указал Путин.