Путин сообщил о долгожданных структурных изменениях в экономике РФ

Ситуация в российской экономике сейчас достаточно устойчивая, рост ВВП в этом году составит почти 3%. Но самое главное — меняется структура экономики, и таких структурных изменений давно не наблюдалось, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

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«Что очень важно – меняется структура российской экономики. Мы таких структурных изменений давно не наблюдали. Я уже говорил, в структуре роста у нас 3% остается за нефтегазовым сектором и 43% приходится на промышленное производство. То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один "удар", но многое уже начинает производиться в Российской Федерации. Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре. Это так или иначе, безусловно, сказывается на всех участниках экономической деятельности на всем пространстве СНГ. Это очевидная вещь», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

В целом ситуацию в российской экономике президент назвал «достаточно устойчивой». ВВП в этом году вырастет практически на 3%, безработица находится на уровне 3%, то есть ее практически нет, отметил Путин.

«Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития, мы ни от чего не отказались, наоборот, все реализуем, все, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются», — подчеркнул глава государства.

