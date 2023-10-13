Путин заявил об утечке западного оружия с Украины на Ближний Восток

Вероятно, что западное оружие, поставленное ранее Украине, через чёрный рынок утекает на Ближний Восток.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит СНГ, передаёт РИА Новости.

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины, – пояснил российский лидер. – Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Чёрный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать».

Как подчеркнул глава государства, на Украине «продают всё, что можно продать». Между тем Путин усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.

«Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж на международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – резюмировал президент РФ.

Как ранее писал «Эксперт», на саммите СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо искать мирное разрешение палестино-израильского конфликта. По мнению российского лидера, его урегулирование возможно только путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.