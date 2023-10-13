Рекорд XXI века: рыбаки подвели итоги лососевой путины

Лососевая путина завершилась в Магадане с рекордным результатом — общий объем вылова составил 15 тыс. тонн. Прогнозные показатели по вылову были превышены повсеместно на Дальнем Востоке — от Чукотки до Приморья добыто более 604 тыс. тонн. Это второй показатель за всю историю научных наблюдений, сообщили в правительстве Магаданской области и подтвердили в Росрыболовстве.

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«Мы установили новый рекорд XXI века, выловили почти 15 тысяч тонн. Похожие показатели были в 2009 и в 2011 годах, но до 15 тысяч тонн тогда не добирали», — сообщил руководитель магаданского департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Общий вылов горбуши в регионе составил 12 576 тонн, кеты – 1 470 тонн, нерки – 16 тонн, кижуча – 58 тонн, гольца – 142 тонны.

По данным Росрыболовства, лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тыс. тонн. Объем произведенной икры лососевых с января по август составил 19 тыс. тонн, что в три раза больше уровня аналогичного периода 2022 года.

При этом в ведомстве отметили значительное сокращение экспорта продукции из лососевых видов рыб. За девять месяцев за рубеж было отправлено 28 тыс. тонн стоимостью порядка $107 млн, что в три раза меньше аналогичного показателя прошлого года. В структуре экспорта превалировали мороженый тихоокеанский лосось (16 тыс. тонн, 57% от общего объема), нерка (10 тыс. тонн, 34%) и филе лосося (450 тонн, 2%). Икры лососевых было экспортировано 66 тонн (0,2% от общего объема) на $2,1 млн.

«Приоритет поставок продукции из свежих уловов красной рыбы — внутренний рынок. Это подтверждается и данными ФТС России. Дефицита красной икры для отечественного покупателя тоже не будет — потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются», — подчеркнули в Росрыболовстве.