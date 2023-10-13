Спецоперация: российские десантники уничтожили из «Фагота» наблюдательный пункт ВСУ

Разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» к северу от Артёмовска уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.

По данным Минобороны РФ, наблюдательный пункт ВСУ был обнаружен в лесном массиве. Для его уничтожения был направлен расчет ПТРК «Фагот». При этом отмечается, что десантники скрытно выдвинулись к месту пуска.

«Десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот» по вражеской технике и живой силе противника», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 12 октября Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129-ти районах в зоне проведения СВО.

